Sarà disponibile dal 25 settembre il nuovo singolo di Amedeo Preziosi Mai Più, che arriva dopo il buon riscontro di Liberty City.

Durante l’estate il noto youtuber ha proposto il singolo Faccio La Brava insieme a Dj Matrix e Cristina D’Avena, ottenendo risultati considerevoli anche su Spotify (ne abbiamo parlato Qui).

Mai Più è ora disponibile in pre-save. Nei giorni scorsi il giovane artista ha postato un lungo messaggio sui social per ringraziare i supporter per il sostegno.

“Questo è per te, che da anni ormai mi supporti e soprattutto mi sopporti. Abbiamo riso insieme, siamo cresciuti insieme, ci siamo consolati a vicenda nei momenti bui. Questo è solo l’inizio, abbiamo ancora parecchia strada da fare, quindi tieniti forte. Non potendo purtroppo ringraziarvi uno per uno per tutto ciò che avete fatto per me, questo è il mio modo di dirvi grazie, siete la mia famiglia, ed ora vi porterò per sempre con me sulla mia pelle, oltre che nel mio cuore.

Mi avete salvato.”

AMEDEO PREZIOSI MAI PIÙ

Nel nuovo singolo Amedeo Preziosi si mette in gioco in una maniera differente. Un messaggio chiaro e onesto rivolto agli hater e alle persone che invece di trovare una propria strada cercano solo di demolire quella altrui.

Un brano che pone l’attenzione sulla violenza psicologica che spesso è più pericolosa di quella fisica.