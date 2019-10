Ambrogino d’Oro 2019: tra i candidati Mahmood, Le Vibrazioni e Mogol

Marco Mengoni, Gianna Nannini, Lelio Morra, Malika Ayane e tanti emergenti nel nuovo appuntamento con Da Oggi in radio.

Dopo l'esordio con "Casa" per Giordana Angi un nuovo album. Ecco la recensione del nostro critico musicale.

Dopo il successo di "Carote" non era facile stupire ancora i giovani... Eppure Emanuele Cristanti ci è riuscito.

Confermato alla produzione Riccardo Scirè per il brano mixato da Jaycen Joshua.

I giovani del Festival prima del gran finale di Dicembre in prima serata su Rai 1 saranno ospitati da "Italia sì".

Al contrario di quanto affermato da una nota AdnKronos ieri la commissione artistica del Festival si occuperà solo della scelta dei giovani. L'incarico per i big totalmente in mano al Direttore artistico.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.