Amazon Music lancia un nuovo show su Twitch, “Fuori onda”: primi ospiti Aka 7even e Aiello

Parte a settembre FUORI ONDA by Amazon Music, nuovo e innovativo show con protagonisti gli artisti italiani.

Saranno Pietro Morello (giovanissimo tiktoker ma anche musicista e pianista) e Roberta Sorge (CKibe, artista rinomata e prima ambasciatrice italiana di Twitch) gli host in live streaming che animeranno il programma e si confronteranno con i loro ospiti ogni martedì del mese alle 17 sul canale Twitch ufficiale di Amazon Music.

Nello show spazio ad ospiti musicali provenienti da ogni genere… trap, indie, pop…

Il primo ospite che terrà a battesimo i 7 settembre lo show sarà Aka 7even, il giovanissimo talento napoletano già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani.

Si proseguirà quindi il 14 settembre con Aiello il cantautore che quest’anno ha debuttato con Ora al Festival di Sanremo e che è reduce dal singolo estivo Fino all’alba (ti sento). Seguiranno tanti altri artisti, uno per ogni martedì.

Fuori onda by Amazon Music

Lo show prevede una serie di puntate ognuna della durata di 60-90 minuti durante le quali gli host daranno vita a interviste dinamiche e innovative con i vari ospiti che si succederanno nel set dedicato al format che riprende un’ambiente confortevole e dal mood informale.

Ogni artista dovrà presentarsi sul divano del programma con un oggetto a loro caro che sarà poi lasciato sul set in una teca predisposta che sarà popolata di puntata in puntata. Sarà proprio questo oggetto il punto di partenza dell’intervista, dove ogni artista sarà invitato a condividere ciò che lo lega a quell’oggetto e il perché abbia scelto proprio quello.

Ma non solo: le interviste sono pensate per essere leggere e dinamiche, con contenuti interattivi pensati per rompere gli schemi e coinvolgere gli spettatori che potranno interagire attraverso la chat in qualsiasi momento dello show.

L’elemento giocoso sarà il fil rouge dello show durante il quale ci saranno diversi momenti dedicati allo svago con un vero e proprio gioco interattivo con una miniatura 3D dell’ospite che, indossando una maglia griffata Amazon Music, farà da pedina sul tabellone e dovrà affrontare una serie di sfide che coinvolgeranno non solo gli artisti ma anche gli utenti direttamente via chat.

Un esempio? Canta la nostra! Una challenge collaborativa in cui gli utenti dovranno scrivere in chat parole coerenti con un titolo inventato sul momento e collegato all’artista con le quali si comporrà una canzone. O ancora, This or that in cui si scoprono le preferenze dell’artista su diverse tematiche e dove molti segreti verranno svelati.

Alla fine della puntata ci sarà poi spazio per la promozione dei nuovi lavori degli artisti e un saluto sottoforma di foto istantanea degli host e dell’artista, a ricordo dell’esperienza appena condivisa, che andrà a popolare la parete sul divano delle interviste.

Tutto questo sarà disponibile per tutti su Amazon Music: per ascoltarlo basterà collegarsi al canale Twitch ufficiale qui o direttamente all’interno dell’app Amazon Music.