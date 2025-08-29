29 Agosto 2025
29 Agosto 2025

Amanda Roberts trasforma il sentirsi fuori posto in un volo poetico con Fuori dal blu

Una canzone che accoglie fragilità e desiderio di volare, tra pop alternativo ed emozione

Amanda Roberts nuovo singolo Fuori dal blu
Amanda Roberts torna con un nuovo singolo intitolato Fuori dal blu, una canzone che dà voce a tutti quei momenti in cui ci si sente fuori posto, fuori luogo… ma non necessariamente soli. Un brano che, come la sua autrice, non ha paura di restare sospeso tra l’aria e l’oceano, tra il pop e l’elettronica, tra sogno e realtà.

Cantautrice indipendente italo-argentina, nata a Cremona nel 2001, Amanda Roberts è cresciuta in una famiglia in cui la musica è sempre stata centrale – con una madre insegnante di canto e un padre liutaio – Amanda ha trovato presto la sua voce.

Dal 2023 ha iniziato a scrivere anche per altri artisti emergenti, pur mantenendo uno sguardo lucido e poetico sul proprio percorso artistico.

Il suo debutto come artista risale all’11 aprile 2025, con il singolo A volte niente, a cui sono seguite altre pubblicazioni, tutte in autonomia. Il suo mondo sonoro oscilla tra pop alternativo, indie e richiami dance, ma al centro c’è sempre un’emotività forte, dolce e disarmante.

Lanciato in modo totalmente indipendente, Fuori dal blu è il quarto tassello di un progetto nato due anni fa e portato avanti con coerenza e delicatezza da un team giovane e appassionato, che accompagna Amanda Roberts dalla scrittura fino alla produzione.

Il significato di Fuori dal blu di Amanda Roberts

Il brano è una metafora per chi si sente fuori posto.

«Non è vero che non so volare, con te non mi manca più l’aria»: è in questo verso che si condensa l’anima del brano, scritto dalla stessa Amanda Roberts insieme a Martina Bolzoni e Edwyn Roberts, suo fratello.

L’idea è quella di due pesci fuori dall’acqua che, confondendo le pinne con ali, imparano a volare grazie alla presenza di chi li circonda. Un invito a trovare ossigeno anche dove sembra non esserci, e a sentirsi a casa anche fuori dal proprio habitat.

Il brano è prodotto da VAGO XVII (nome d’arte di Pietro Bagni) e si muove su coordinate alternative/pop, arricchite da una forte componente elettronica e ambient. La ritmica spezzata richiama mondi dance/pop, ma la scrittura resta intima e personale, come nella migliore tradizione del nuovo cantautorato italiano.

Copertina singolo Fuori dal blu – Amanda Roberts

Un progetto totalmente indipendente

Il progetto Amanda Roberts si muove ancora oggi in maniera totalmente indipendente, non solo a livello artistico ma anche manageriale e produttivo. Un piccolo ecosistema di creatività che parte da Cremona guardando lontano.

