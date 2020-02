Amadeus: “questo è il Festival che sognavo di realizzare”

Amadeus si presenta in Sala Stampa Lucio Dalla. Con lui c’è anche Antonella Clerici. che insieme a Francesca Sofia Novello affiancherà il conduttore sul palco durante la quarta serata del Festival.

Prima di lasciare la parola al conduttore, interviene il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per fare i complimenti all’organizzazione del Festival e, in particolare, ad Amadeus. Il Presidente Toti sottolinea la sobria bellezza della kermesse di quest’anno, che presenta sul palco uno spaccato della realtà.

Parole di elogio e complimenti ad Amadeus arrivano anche dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, il quale sottolinea come la forza di questo Festival sia la professionalità di chi ci lavora, trattando temi della massimo importanza con la massima delicatezza. Il primo cittadino della città ligure ringrazia poi per il coraggio di aver voluto portare il Festival fuori dal Teatro Ariston: questo esperimento sta funzionando, grazie ad un red carpet allungato e ad un palco in piazza sul quale la gente può vedere esibirsi artisti straordinari. L’intervento del Sindaco si chiude con i ringraziamenti al conduttore e con la proposta di fare due Festival così all’anno.

Amadeus: “ho sempre sognato un Festival come questo”

La parola passa quindi ad Amadeus, il quale si dichiara commosso per i risultati che il Festival sta ottenendo. Il conduttore racconta che era un suo sogno presentare un Festival di Sanremo; e quando ci pensava senza sapere se mai quel suo sogno si sarebbe realizzato, immaginava il suo Festival proprio così come sta venendo. Per Amadeus, si sta realizzano ciò che ha immaginato; e per questo, deve ringraziare tutte le persone che gli sono accanto e che lavorano con lui, perché si sono fidate e gli stanno permettendo di concretizzare tutte le sue idee, anche quelle più folli.

A questo punto, interviene telefonicamente a sorpresa Roberto Benigni il quale spende parole di elogio per Amadeus ringraziandolo per l’invito e per avergli permesso di recitare il Cantico dei Cantici sul palco dell’Ariston. L’attore sottolinea che è stata una bellissima esperienza e rivela di non aver dormito, ripensando all’enorme emozione provata perché fare il Cantico dei Cantici a Sanremo è una cosa straordinaria.

E’ poi la volta di Antonella Clerici che esprime la propria felicità di essere presente a questo Festival. La conduttrice ricorda di aver fatto un Festival e di sapere cosa vuol dire condurlo; afferma però che Amadeus sta facendo qualcosa di nuovo, perché ha realizzato una grande festa corale dove c’è armonia. Per la Clerici, Amadeus sta facendo il Festival che si sentiva: ha invitato le persone che voleva accanto a sé per celebrare i 70 anni della kermesse; l’amicizia è alla base di questo Festival; e tutte le persone che vi partecipano, sono felici di esserci.

La parola ritorna ad Amadeus, che sottolinea il bellissimo clima presente al Festival e smentisce qualsiasi polemica o screzio tra Fiorello e Tiziano Ferro. Il conduttore afferma che al Festival è molto forte il senso di amicizia e di rispetto; il clima è bellissimo e non è stato scalfito in alcun modo dalla battuta di Tiziano Ferro. Amadeus rivela che quest’ultimo ha capito che la sua battuta poteva essere fraintesa e si è subito scusato con Fiorello.

Tony Renis ospite a sorpresa

Durante la conferenza, viene comunicata la scaletta della quarta serata e con l’occasione viene annunciata la presenza di un ospite a sorpresa, oltre a quelli già noti Gianna Nannini e Ghali. Si tratta di Tony Renis, che farà un omaggio – secondo le parole di Amadeus – “sorridente”. Il conduttore non vuole però rivelare nulla di più.

A chi gli chiede se non gli sembra troppo lungo questo Festival, Amadeus risponde difendendo le sue scelte. Il conduttore afferma di aver scelto i 24 pezzi in gara perché li ritiene meritevoli di essere all’Ariston; e sottolinea che intorno alla gara deve essere poi costruito uno spettacolo.

Così, è inevitabile che il Festival diventa più lungo; e non è possibile finire prima. Amadeus rivela che sta cercando di essere il più sintetico e veloce possibile dove gli è possibile, eliminando lungaggini inutili; ma più di questo non è possibile fare. Il conduttore conclude con l’invito ad affrontare questo Festival più lungo con il sorriso: questa settimana si dormirà meno, mentre la settimana prossima si potrà recuperare il sonno perduto .

Amadeus ci tiene a sottolineare che questo è un Festival inclusivo, dove trovano spazio generi molto diversi tra cui anche il rap e il rock. In particolare, questo genere è rappresentato dalla canzone di Irene Grandi, scritta da Vasco Rossi; e dalla presenza di Piero Pelù, che ha un’energia e una passione come se stesse iniziando adesso la sua carriera.

Amadeus difende tutte le sue scelte artistiche, anche per quanto riguarda la presenza di Junior Cally. Per il conduttore, questo è il Festival che voleva realizzare, dove regna il senso dell’amicizia e della voglia di esserci.

