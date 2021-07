Amadeus torna Dj all’Arena di Verona con “Arena Anni’ 70 ’80 ’90”. Svelati i primi nomi del cast e aperte le prevendite

Amadeus Arena 70 80 90 è il nome dello spettacolo musicale che vedrà il debutto di Ama all’Arena di Verona. Eh sì, il presentatore infatti, nonostante sia stato per diversi anni alla guida del Festivalbar (la manifestazione storica dell’estate italiana che per molte edizioni si è conclusa proprio dall’Arena,) non ha mai presentato un evento in questa location considerata il tempo della musica italiana.

Al centro delle due serate che saranno di scena il 12 e 14 settembre prossimo le canzoni iconiche, quelle hit che hanno segnato trent’anni di musica dagli anni 70 agli anni 90, due show che saranno poi mandati in onda su Rai 1 nel mese di ottobre.

Saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco all’insegna della grande musica ed oggi in conferenza stampa sono stati svelati i primi nomi confermati per uno show fatto da grandi star, artisti leggendari che rievocheranno ricordi indelebili con canzoni simbolo di un’epoca irripetibile. La serata sarà accompagnata dai racconti del padrone di casa per la prima volta in veste di conduttore all’Arena di Verona.

