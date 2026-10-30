Iride è il singolo d’esordio di ALTEO, uscito venerdì 23 ottobre a otto giorni dall’eliminazione dalle Last Call di X Factor 2026. Il brano è su tutte le piattaforme per Sensei Records, con distribuzione ADA/Warner Music Italy.

e ha già il video ufficiale.

ALTEO era arrivato alle Last Call con i quattro sì delle Audizioni, ottenuti cantando L’ultima notte di Ariete, e con quelli dei Bootcamp, dove con Ex’s & Oh’s di Elle King aveva convinto per ultimo Jake La Furia.

Il 15 ottobre, nella puntata delle Last Call, ALTEO ha cantato Home di Edward Sharpe and the Magnetic Zeros nella squadra di Francesco Gabbani. Il giudice, che lo aveva voluto per la dimensione folk, ha segnalato una sporcizia nel passaggio al falsetto e a malincuore non ha potuto dargli una sedia.

Iride è una ballad nata dal ricordo dei nonni di ALTEO. La produzione è di Lorenzo Giannelli, mentre il video ufficiale è diretto da Mattia Di Tella e prodotto da Red Lab Agency.

Il titolo è il nome della nonna dell’artista, che ALTEO racconta così: “Iride era mia nonna, è tutto l’amore che ho ricevuto e che continuerò a portare dentro di me.”

“Mi ha insegnato il valore del tempo, di quei momenti insieme che avrei voluto fermare per non doverli mai chiamare ricordi. Mi ha insegnato ad accogliere il dolore, a conviverci e, soprattutto, ad amare anche quando fa male.”

“Perché oggi il dolore più grande è non poterla più abbracciare, ma la fortuna più grande sarà sempre averla avuta nella mia vita. E se il tempo mi ha insegnato a vivere senza di lei, l’amore che mi ha lasciato mi insegnerà a non perderla mai.”

Chi è ALTEO: 22 anni, Pescara e il pop ambient di Iride

ALTEO è il nome d’arte di Christian Cordone, 22 anni, originario di Pescara. Il suo pop ambient si muove fra sonorità evocative, suggestioni naturali e atmosfere cinematografiche, con una scrittura introspettiva in cui le esperienze personali diventano canzoni.