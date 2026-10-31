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Elena Rose canta in italiano con Joshua: Lover’s Prayer, il brano prodotto da Shablo

Il singolo è uscito venerdì 30 ottobre per Urubamba, distribuito in esclusiva da Warner Music Latina

di All Music Italia · 

Elena Rose, Joshua e Shablo nella foto promozionale del singolo Lover's Prayer

Elena Rose, cantautrice venezuelana, canta per la prima volta in italiano. Lo fa in Lover’s Prayer, il brano con Joshua, prodotto da Shablo, uscito venerdì 30 ottobre per Urubamba e distribuito in esclusiva da Warner Music Latina.

Shablo e Joshua arrivano a Lover’s Prayer da La Mia Parola, il brano con Guè e Tormento che nel 2025 i quattro hanno portato insieme al Festival di Sanremo e che è stato certificato Disco di Platino. Joshua è anche una delle voci centrali di Manifesto, l’album pubblicato da Shablo nello stesso anno.

Shablo e Joshua: Buenos Aires, Rimini e la scena hip-hop italiana

Shablo è un produttore, DJ e artista italo-argentino: nato a Buenos Aires, è cresciuto artisticamente nella scena hip-hop italiana e ha alle spalle oltre vent’anni di carriera. Nel suo lavoro si mescolano hip-hop, soul, jazz e R&B.

Joshua è un cantante e autore nato a Rimini da madre italiana e padre congolese. La sua musica mette insieme soul, R&B e hip-hop contemporaneo, e in Lover’s Prayer canta con Elena Rose.

Lover’s Prayer: Elena Rose canta la nostalgia di casa tra italiano e inglese

Nel testo Elena Rose parla, tra italiano e inglese, di una voce che chiede di essere ascoltata e di una rosa che nasce dal cemento, immagine di chi si fa strada quando tutto rema contro. C’è anche la nostalgia di casa: avvicinarsi a ciò che si desidera vuol dire allontanarsi da ciò che si conosce.

Il verso “Mama, pray for me” dice il bisogno di sentire il sostegno di una madre anche a distanza e di potersi mostrare vulnerabili con chi li conosceva già prima che il viaggio cominciasse. Elena Rose e Joshua si rivolgono a chi ha dovuto ricominciare, lasciare casa o scommettere su un futuro ancora poco chiaro.

Elena Rose: autrice per Shakira e Karol G, candidata ai Latin GRAMMY 2025

Elena Rose ha 15 nomination complessive ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY. Nel 2025 è stata candidata ai Latin GRAMMY come Canzone dell’Anno in qualità di autrice di Palmeras en el Jardín, interpretata da Alejandro Sanz, e ha scritto per artisti come Shakira, Karol G e Bad Bunny.

Come interprete la cantautrice è entrata nella Global 200 di Spotify con Orion, insieme a Boza. Il disco d’esordio Bendito Verano ha superato i 100 milioni di stream, e l’ALMA Tour che ne è seguito ha avuto numerose date sold out negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa.

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