Elena Rose, cantautrice venezuelana, canta per la prima volta in italiano. Lo fa in Lover’s Prayer, il brano con Joshua, prodotto da Shablo, uscito venerdì 30 ottobre per Urubamba e distribuito in esclusiva da Warner Music Latina.

Shablo e Joshua arrivano a Lover’s Prayer da La Mia Parola, il brano con Guè e Tormento che nel 2025 i quattro hanno portato insieme al Festival di Sanremo e che è stato certificato Disco di Platino. Joshua è anche una delle voci centrali di Manifesto, l’album pubblicato da Shablo nello stesso anno.

Shablo e Joshua: Buenos Aires, Rimini e la scena hip-hop italiana

Shablo è un produttore, DJ e artista italo-argentino: nato a Buenos Aires, è cresciuto artisticamente nella scena hip-hop italiana e ha alle spalle oltre vent’anni di carriera. Nel suo lavoro si mescolano hip-hop, soul, jazz e R&B.

Joshua è un cantante e autore nato a Rimini da madre italiana e padre congolese. La sua musica mette insieme soul, R&B e hip-hop contemporaneo, e in Lover’s Prayer canta con Elena Rose.

Lover’s Prayer: Elena Rose canta la nostalgia di casa tra italiano e inglese

Nel testo Elena Rose parla, tra italiano e inglese, di una voce che chiede di essere ascoltata e di una rosa che nasce dal cemento, immagine di chi si fa strada quando tutto rema contro. C’è anche la nostalgia di casa: avvicinarsi a ciò che si desidera vuol dire allontanarsi da ciò che si conosce.

Il verso “Mama, pray for me” dice il bisogno di sentire il sostegno di una madre anche a distanza e di potersi mostrare vulnerabili con chi li conosceva già prima che il viaggio cominciasse. Elena Rose e Joshua si rivolgono a chi ha dovuto ricominciare, lasciare casa o scommettere su un futuro ancora poco chiaro.

Elena Rose: autrice per Shakira e Karol G, candidata ai Latin GRAMMY 2025

Elena Rose ha 15 nomination complessive ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY. Nel 2025 è stata candidata ai Latin GRAMMY come Canzone dell’Anno in qualità di autrice di Palmeras en el Jardín, interpretata da Alejandro Sanz, e ha scritto per artisti come Shakira, Karol G e Bad Bunny.

Come interprete la cantautrice è entrata nella Global 200 di Spotify con Orion, insieme a Boza. Il disco d’esordio Bendito Verano ha superato i 100 milioni di stream, e l’ALMA Tour che ne è seguito ha avuto numerose date sold out negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa.