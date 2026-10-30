Non so è il titolo del nuovo singolo di Amalia Gré, pubblicato il 18 ottobre e in radio dal 26 ottobre 2026. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice e pubblicato dall’etichetta Attic Records, segna un nuovo capitolo nel percorso di un’artista che ha costruito la propria identità intrecciando jazz, soul e sensibilità pop.

Con Non so, Amalia Gré torna a mettere al centro la propria scrittura e una voce riconoscibile, elementi che hanno accompagnato il suo percorso tra musica e ricerca espressiva.

Amalia Gré riparte da Non so

Il nuovo singolo porta la firma esclusiva di Amalia Gré, autrice del brano. La canzone arriva dopo un percorso artistico nel quale la cantautrice ha sviluppato una cifra personale, muovendosi tra linguaggi differenti senza rinunciare alla centralità dell’interpretazione.

Il percorso di Amalia Gré affonda le proprie radici nella formazione musicale sviluppata tra l’Italia e New York, dove ha approfondito il jazz con il sostegno di Betty Carter. Un’esperienza che ha contribuito a definire il suo modo di affrontare la canzone, mettendo in dialogo tecnica, interpretazione e ricerca personale.

La sua voce si è fatta conoscere attraverso Io cammino di notte da sola, brano che l’ha portata all’attenzione del grande pubblico. Nel 2007 è arrivata poi la partecipazione al Festival di Sanremo con Amami per sempre, presentata in duetto con Mario Biondi.

Amalia Gré, una ricerca che comprende musica e arti visive

La musica non è l’unico linguaggio attraverso il quale Amalia Gré ha costruito la propria identità artistica. Cantante, autrice e artista visiva, nel corso della sua attività ha affiancato alla scrittura musicale una ricerca che comprende anche la pittura e altre forme di espressione.

È all’interno di questa dimensione che si inserisce anche Non so. Il brano rappresenta un nuovo tassello di una produzione caratterizzata dall’incontro tra jazz, soul e pop, oltre a una particolare attenzione alla componente interpretativa.

Il singolo riporta sulla scena musicale una voce che ha costruito nel tempo un percorso personale ricco di sfumature, fatto di eleganza e originalità.