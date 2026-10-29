I Les Votives passano all’italiano. Il singolo Francesca, disponibile da venerdì 30 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Warner Records / Warner Music Italy, è il primo in italiano della band, che è tra i 15 artisti selezionati per Sanremo Giovani.

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Il significato di Francesca dei Les Votives

La band racconta la storia di Francesca, una ragazza alla ricerca di se stessa. Fragile e irrequieta, finisce intrappolata in una spirale di solitudine e autodistruzione: fatica a trovare il proprio posto nel mondo, in una realtà nella quale non riesce più a riconoscersi.

La band dipinge un ritratto nitido e disincantato: dà voce a un’inquietudine profonda, difficile da comprendere e da comunicare. Nel testo si legge: “Francesca non sa più dove andare / Non riesce più nemmeno a pregare / Pentirsi, mangiare / Ha dato fuoco a un furgone / Si guarda allo specchio e non c’è.”

Il racconto prende forma in un sound rock energico e incalzante, dove l’urgenza della musica accompagna quella delle parole. Il ritornello, ripetuto quasi ossessivamente, è uno sfogo e un grido sempre più insistente, fino a un epilogo improvviso e doloroso: “Francesca non grida più.”

Les Votives, dall’inglese all’italiano

Con Francesca i Les Votives lasciano l’inglese: l’attitudine rock resta, la scrittura cambia lingua. Alle prime audizioni dal vivo di Sanremo Giovani il sound della band ha convinto la commissione.

Il trio milanese è arrivato secondo a X Factor 2024, nella squadra di Achille Lauro, dietro il vincitore Mimì. Dopo gli EP Window e Monostatic, a Sanremo Giovani porta il brano Non importa.

Credits del brano ▸ Artista · Les Votives

· Les Votives ▸ Titolo · Francesca

Testo di Francesca dei Les Votives

Francesca ha gli occhiali è normale

rimanda tutto non ha più orari

non dorme non sogna

domani ha un esame

per lei fare l’amore è un piacere

ascolta Common People

Ketamina latte e caffè

di notte la sentono urlare

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male lasciatemi stare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte

gridava

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male

tu non mi lasciare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte gridava

Francesca non sa più dove andare

non riesce più nemmeno a pregare

e pentirsi mangiare ha dato fuoco a un furgone

si guarda allo specchio e non c’è

canta Common People

terapia senza cachet

la notte continua ad urlare

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male lasciatemi stare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte

gridava

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male

tu non mi lasciare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte gridava

Ora che

sei porpora

non serve pensare

non vale più a niente

un ricordo di te

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male lasciatemi stare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte

gridava

Mamma sto bene sto bene sto bene

mamma sto male sto male

tu non mi lasciare

sto bene

voglio scappare

Francesca gridava di notte gridava

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.