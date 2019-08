All Together Now: J-Ax e Michelle Hunziker annunciano la nuova stagione

Con un post su Instagram J-Ax e Michelle Hunziker hanno annunciato che il prossimo inverno tornerà All Together Now, uno dei programmi rivelazione della scorsa stagione televisiva che ha colpito il pubblico grazie ad un linguaggio moderno e un mood differente rispetto ad altri programmi musicali in onda nella televisione italiana.

“Quando ti confermano la seconda stagione di All Together Now!

Io e Michelle Hunziker vi aspettiamo quest’inverno su Canale 5 per tirare giù tutto!”

In poche ore il post di J Ax ha ricevuto 100’000 likes e i complimenti anche di artisti come Mietta e Nino D’Angelo.

ALL TOGETHER NOW

La prima edizione del programma è andata in onda su Canale 5 per sei puntate dal 16 maggio al 20 giugno condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax presidente di giuria.

Il programma ha ottenuto una media d’ascolto di 2.647.000 spettatori con uno share del 15,87%, un risultato che ha convinto i vertici di Canale 5 a pensare immediatamente a una nuova stagione.

La prima edizione di All Together Now è stata vinta da Gregorio Rega che ha battuto in finale Veronica Liberati (Qui il nostro articolo). Ha fatto molto discutere la partecipazione di Dennis Fantina, vincitore della prima e unica edizione di Saranno Famosi, il programma da cui nacque Amici di Maria De Filippi.

Nella giuria dei 100 hanno trovato spazio artisti come Palla & Chiatta (Qui la nostra videointervista), Simona Bencini, Timothy Cavicchini, Valeria Farinacci, Nathalie Giannitrapani, Mietta, Silvia Mezzanotte, Marco Ligabue, Antonella Lo Coco, Leonardo Monteiro, Davide Misiano, Pamela Petrarolo, Le Donatella e Davide Papasidero.

A questo punto non ci resta che attendere nuove comunicazioni per sapere se ci saranno cambiamenti in questa seconda edizione.

Foto dai Social di J-Ax e Michelle Hunziker