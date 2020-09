All Together Now 2020: tra i nuovi giurati Anna Tatangelo e... Rita Pavone!

Si avvicina a grandi passi All Together Now 2020. La terza edizione dello show televisivo condotto da Michelle Hunziker prenderà il via nelle prossime settimana e al momento fervono i lavori.

J-Ax come di consueto guiderà la giuria che proprio in questi giorni si sta formando. Secondo quanto riportato sul web da Davide Maggio tra i nomi dei nuovi giurati ci sarebbero tre artisti di primo piano.

Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga sarebbero le nuove entrate tra i guidici del talent televisivo e musicale di Canale 5. I tre affermati artisti formeranno una giuria alternativa al muro composto dai 100 artisti e addetti ai lavori.

Per Rita Pavone, reduce da un Festival di Sanremo vissuto da protagonista, si tratterebbe di un esordio come giudice. Per Anna Tatangelo e Francesco Renga si tratta, invece, di un ritorno. L’artista di Sora è stata in passato nella giuria di X Factor, mentre l’ex voce dei Timoria nel 2018 ha guidato un Team a The Voice Of Italy.

Tra le novità più significative c’è il cast fisso di concorrenti. Questa scelta ha l’obiettivo di accentuare la gara come nei talent più consolidati.

Le prime due edizioni sono state vinte rispettivamente da Gregoria Rega e Sonia Mosca. I due si sono aggiudicati il montepremi di 50’000 euro.

ALL TOGETHER NOW 2020

Lo scorso 14 luglio Michelle Hunziker ha condotto uno speciale appuntamento di All Together Now, una supersfida seguita da 1.632.000 spettatori con uno share pari al 11.4%. La serata ha visto il trionfo di Daria Biancardi.

Le prime due edizioni del talent show di Canale 5 hanno totalizzato rispettivamente 2.647.000 e 2.570.600 telespettatori. Lo share registrato è del 15,87% e 14,75%.