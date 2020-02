All Music Italia Awards 2019: ecco i vincitori nelle 6 categorie del premio

All Music Italia Awards 2019. Per oltre un mese, fino alla settimana prima del Festival di Sanremo 2020, siete stati chiamati a votare attraverso un sondaggio in due parti per scegliere, in sei diverse categorie, i migliori dischi italiani del 2019 e assegnare gli AMI Awards 2019, i premi di All Music Italia.

Riconoscimenti che quest’anno, per la prima volta, saranno dei veri e propri premi fisici che saranno assegnati ai vincitori. Premi realizzati con il contributo di EGP Production e, che vi mostreremo nei prossimi giorni e che saranno consegnati agli artisti, o ai loro management, nel mese di marzo.

Ai sei riconoscimenti si aggiungerà il premio a Irama già assegnatogli lo scorso anno e non ancora consegnato.

La motivazione per il premio conferito al giovane cantautore era, e rimane, la seguente:

““Irama rappresenta un esempio di giovane artista e cantautore di talento, umile e determinato, un ragazzo capace di rimettersi in gioco in diversi contesti, a dimostrazione che il talento, quando c’è, supera ogni tipo di etichetta.”

Ma ora è il momento di scoprire i vincitori degli All Music Italia Awards 2019 decretati da voi con oltre 10.000 voti.

All Music Italia Awards 2019 – Vincitori

Miglior album pop/rock

5. Colpa delle favole – Ultimo 6,4%

4. Figli di nessuno – Fabrizio Moro 12,5%

3. Voglio essere tua – Giordana Angi 13,8%

2. Musica – Il Volo 19,3%

1. Fortuna – Emma Marrone 27,9%

Miglior album artista “emergente”

5. Animali notturni – Fast Animals and Slow Kids 9,1%

4. Natura viva – Eugenio in Via di Gioia 11,8%

3. Fossi nato prima – Donato Santoianni 13,1%

2. Biondologia – Romina Falconi 23,9%

1. Ex voto – Aiello 42,2%

Miglior album rap/trap

3. Tarantelle – Clementino 18,6%

2. Libertà – Rocco Hunt 40,4%

1. Persona – Marracash 40.9%

Miglior disco d’esordio

3. Ritratti post diploma – Cordio 22,6%

2. Gioventù bruciata – Mahmood 29.5%

1. Casa – Giordana Angi 47,8%

Miglior Album Live

3. Vasco Non stop Live – Vasco Rossi 25,1%

2. Atlantico on tour – Marco Mengoni 37,2%

1. Non abbiamo armi. Il concerto – Ermal Meta 37,7%

Miglior Album Best of

3. Abbi cura di me – Simone Cristicchi 19,7%

2. 10 Year – Il Volo 38,5%

1. Cremonini2c2c – Cesare Cremonini 41.8%