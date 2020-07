Dopo l’ottimo riscontro di TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2 che ha conquistato ottimi risultati nelle charts Fimi e Spotify (ne abbiamo parlato Qui), è in arrivo il nuovo singolo di Alfa SuL Più BeLLo.

Il brano farà parte dell’omonimo film prodotto da Eagle Picture,

un teen dramedy diretto da Alice Filippi, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte che arriverà nelle sale il prossimo autunno.

SuL Più BeLLo, prodotto da Yanomi, sarò disponibile dal 19 luglio e racconta di come le cose non vadano mai secondo i piani. Un piccolo dettaglio scatena l’imprevisto.

Il brano parla come sarebbe più semplice se si potesse prevedere il futuro, ma senz’altro più noiosa e meno sorprendente. Un implicito invito a rivedere la propria esistenza senza la fretta di… saltare subito al finale!

“Ho sempre sognato di realizzare la colonna sonora di un film, così quando è arrivata la proposta ho accettato subito. Ho scritto il ritornello in 5 minuti sul terrazzo di casa mia a Genova con l’ukulele e così è nata ‘Sul più bello’.

Ho voluto fare una fotografia dei bei momenti che sto vivendo per poterli ricordare in futuro. Non sono tanto pratico di canzoni felici, stavolta ne ho scritta una in modo molto spontaneo partendo dal suono di uno strumento che mi ha sempre affascinato, l’ukulele.

Con questo pezzo non cerco la normalità, ma spero che la cosa più bella e che meno mi aspetto bussi alle porte della mia vita. Io non cerco un lieto fine, voglio un finale a sorpresa!”