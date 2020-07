Alfa Sul più bello. È uscito oggi, giovedì 16 luglio 2020, il nuovo singolo di Alfa.

Il brano è la Title track contenuta nella colonna sonora del film Sul più bello”, film di genere “drama teen” prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo autunno.

Il nuovo brano del cantante genovese, prodotto da Yanomi, racconta di come le cose non vadano mai secondo i piani, e pur calcolando ogni minimo dettaglio, sempre accadrà qualcosa di non previsto.

SuL Più BeLLo parla di come la vita sarebbe certamente più facile se si potesse prevedere il futuro, ma senz’altro più noiosa e meno sorprendente.

Ecco come ne parla Alfa…

“Ho sempre sognato di realizzare la colonna sonora di un film, così quando è arrivata la proposta ho accettato subito. Ho scritto il ritornello in 5 minuti sul terrazzo di casa mia a Genova con l’ukulele e così è nata “Sul più bello. Ho voluto fare una fotografia dei bei momenti che sto vivendo per poterli ricordare in futuro. Non sono tanto pratico di canzoni felici, stavolta ne ho scritta una in modo molto spontaneo partendo dal suono di uno strumento che mi ha sempre affascinato, l’ukulele. Con questo pezzo non cerco la normalità, ma spero che la cosa più bella e che meno mi aspetto bussi alle porte della mia vita. Io non cerco un lieto fine, voglio un finale a sorpresa!“

Il videoclip ufficiale di SuL Più BeLLo, girato sul set cinematografico nella straordinaria Reggia di Venaria Reale a Torino, contiene scene inedite e immagini del film omonimo e sarà disponibile da martedì 28 luglio.

Alfa Sul più bello testo e audio

C’est la vie passerà anche questo Lunedì

se ci pensi siamo come un film

cambiamo sul più bello, sempre sul più bello

e vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill

se ci pensi siamo un evergreen

se ci sentiamo è meglio

ci sentiamo meglio

Ho preso treni però ho perso te

la vista è bella tra le nuvole

ma come ci può andare bene ora che

siamo passati da un va bene ad un va bé

Tu per me sei

il primo dei miei pensieri e l’ultimo dei miei problemi

lo sai

Tu per me sei

bella anche più del sole

e su questo e non ci piove mai

E forzo ancora la tua iniziale

sopra le lattine

e da mezz’ora

che cerco le parole

per poterti dire che

C’est la vie passerà anche questo Lunedì

se ci pensi siamo come un film

cambiamo sul più bello sempre sul più bello

e vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill

se ci pensi siamo un evergreen

se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio

Vorrei sapere se ci tieni

anche se non mi vedi

hai fatto centro

ma ora sei il centro dei miei problemi

tu hai un pezzo di me

ora che il mio cuore è come un puzzle

sono l’ultima scelta

però faccio il primo passo

C’ho un casino in testa

come casa a fine festa

eri il mio punto fermo

ora sto al punto di partenza

tu sei la mia scommessa

spero senza penitenza

prendo prese di fiato

però mai di coscienza

C’est la vie passerà anche questo Lunedì

se ci pensi siamo come un film

cambiamo sul più bello sempre sul più bello

e vorrei stessi qui, ad ascoltare due canzoni chill

se ci pensi siamo un evergreen

se ci sentiamo è meglio

ci sentiamo meglio

Il destino cambia la destinazione

se potessi ti porterei in ogni dove

perché tu mi metti sempre il buon umore

come quando scopro una nuova canzone

Il destino cambia la destinazione

se potessi ti porterei in ogni dove

perché tu mi metti sempre il buon umore

come quando scopro una nuova canzone