Alfa TeStA TrA Le NuVoLe pT. 2 è il nuovo singolo del giovane artista che negli ultimi mesi ha collezionato grandissimi numeri nello streaming.

Numeri che non sono stati smentiti da questa nuova uscita. Il brano infatti è disponibile sulle piattaforme digitali dalla mezzanotte e, in sole 10 ore, ha raggiunto xxx stream su Spotify.

Alfa TeStA TrA Le NuVoLe pT. 2

Questo nuovo singolo anticipa l’album di inediti del giovane artista ed è stato scritto la stessa notte del 6 Febbraio, ad un anno di distanza precisa dal precedente brano, Testa tra le nuvole pt.1.

Una canzone che nasce da un sentimento di speranza in qualcosa di migliore e dalla volontà di libertà e leggerezza, anche nella propria instabilità. Ecco come ne parla Alfa:

“TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2 per me è l’inizio di un nuovo viaggio dopo un periodo difficile, la prima canzone del primo vero e proprio disco. Scriverla mi ha permesso di innamorarmi di nuovo della musica, un amore più maturo, un legame più stretto con quello che scrivo.”

In occasione della release, il brano sarà al centro di una challenge dedicata su TikTok, la prima del cantante lanciata a livello internazionale sulla piattaforma.

L’invito rivolto alla community è quello di scambiarsi uno dei gesti più belli, il bacio: nella sua semplice immediatezza, racchiude un mondo di innumerevoli e forti valori affettivi, capaci di unire superando ostacoli e distanze.

Spazio alla creatività quindi, e a tutte le forme di baci – sussurrati, di amicizia, d’amore, dati al volo o numerosi, mandati via messaggio o in una videochiamata, da condividere con l’hashtag #KissAway.

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantante genovese, classe 2000. Con l’ultimo tour in sold out e con 115 milioni di stream totali su Spotify e 45 milioni di views su Youtube, ha già conquistato un doppio disco di platino e un disco d’oro.

Alfa TeStA TrA Le NuVoLe pT. 2 testo e audio

(Testo: Andrea De Filippi Musica: Andrea De Filippi, Lorenzo Milano

Edizioni: Nelida Music)

Se l’amore qui è una formula e gli serve tempo e spazio

Io la matematica beh non la so

Ma per credere in noi due io allora mi sono fatto in quattro

I giorni hanno un nome ma le notti no

Mettiti nei miei panni

Che Ti odio da morire

Ma ti amo da vivere

Assieme a te per anni

Per le tue parole

Odio i pezzi d’amore

Non voglio più ascoltarli

Mi hai fatto una scenata

È un colpo di scena come i film che guardi

Con me la sera tardi

Ma io guardo te

Se ti incrocio in strada incrocio le dita

Io di sicurezza c’ho solo l’uscita

E sei la notte più bella di tutta la vita

E Vorrei fosse infinita

Le notti in macchina

Fuori la luna è pallida

Ma io aspetterei l’alba dal

Tetto di casa mia con te

Ho il cuore fragile

La testa tra le nuvole

Dopo un colpo di fulmine

Io che non punto a nord, ma su di te

se l’amore qui è una formula e gli serve spazio e tempo

Io di tempo per me stesso non ce l’ho

Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo

Fingo che sia ok ma sono ko

È meglio se ti calmi

Il cuore si misura in battiti

Credo che l’amore invece si misuri in attimi

Lei è speciale senza effetti speciali

Io vivo da re dentro ai miei castelli mentali

E Per me vali tanto ma tanto vale

Come possiamo odiarci fa tanto male

Siam due terre distanti tra tanto mare

Meglio restare a Riva e non annegare mai

Se ti incrocio in strada incrocio le dita

Io di sicurezza c’ho solo l’uscita

E sei la notte più bella di tutta la vita

E Vorrei fosse infinita

Le notti in macchina

Fuori la luna è pallida

Ma io aspetterei l’alba dal

Tetto di casa mia con te

Ho il cuore fragile

La testa tra le nuvole

Dopo un colpo di fulmine

Io che non punto a nord, ma su di te

Noi siamo un pezzo che non senti più

Anche se prima lo consumavi in loop

È già da un pezzo che non ti sento più

Ti ho dato tutto e ora non mi dai del tu