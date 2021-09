Alfa inizia una nuova fase della sua carriera con il singolo “Io ci sarò”

Alfa Ci sarò nel testo del nuovo singolo in arrivo il 24 settembre 2021 una dedica per chi rimane, per chi vuole esserci.

Torna Alfa e da il via ad un nuovo capitolo della sua carriera con il brano Io ci sarò. Questo brano arriva dopo l’uscita del suo primo album, N O R D, le certificazioni per i singoli TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2, SuL Più BeLLo e SaN LoReNZo feat. Annalisa, e il successo radiofonico di Ti amo mà in duetto con Tecla.

ALFA CI SARÒ

Il nuovo singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download a partire dal 24 settembre e in presave dal 15 settembre qui.

Nei giorni scorsi il giovane cantautore ha incuriosito i fan sui profili social con un’anteprima di 15 secondi del brano che ha ottenuto più di 135.000 views in pochi giorni. Inoltre le note introduttive hanno già conquistato il web creando un vero e proprio trend su TikTok.

Il singolo è dedicato a tutte le persone che ci sono sempre state e a cui il cantautore promette di esserci in un futuro, per quanto incerto:

È difficile sapere chi ci sarà per te nel momento del bisogno, ma lo è anche sapere per chi ci sarai tu. Dedico questa canzone a chiunque mi ha lasciato qualcosa in questi ultimi 3 anni di vita così pieni, spero anch’io di aver trasmesso qualcosa a voi.

Alfa Ci sarà testo e audio

In arrivo il 24 settembre

Foto di copertina di Tommaso Bordonaro Emiliano Cabona