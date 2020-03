Alfa Benvenuti a Wanderlust Tour. Oltre 220 mila follower su Instagram, 195 mila iscritti sul canale YouTube e oltre 96 milioni di streams su Spotify.

È con questi numeri che il giovane Alfa si prepara ad affrontare i suoi primi live. Un tour che è già tutto sold out e a cui si aggiungono tre nuove date.

Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mai, questo è il nome del tour del giovanissimo cantautore genovese.

Le nuove date in calendario sono state fissate a Ferrara, Brescia e Bari. Ecco il calendario completo:

30 gennaio 2020 MILANO – Fabrique (SOLD OUT)

20 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

21 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

23 febbraio 2020 POZZUOLI (NA) – Duel Beat (SOLD OUT)

06 marzo 2020 BOLOGNA – Locomotiv Club (SOLD OUT)

07 marzo 2020 RONCADE (TV) – New Age Club (SOLD OUT)

08 marzo 2020 FIRENZE – Viper Theatre (SOLD OUT)

22 marzo 2020 GENOVA – Politeama Genovese (SOLD OUT)

28 marzo 2020 FERRARA – Madame Butterfly

03 aprile 2020 BRESCIA – LattePiù Live

10 aprile 2020 BARI – Demodé Club

Radio Zeta è radio partner ufficiale del tour Alfa Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mai, organizzato da 432 srl.







Foto di copertina di Gabriele Di Martino.