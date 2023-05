Alfa bellissimissima significato del testo del nuovo singolo del giovane cantautore pronto a tornare in tour dal 27 maggio prossimo.

bellissimissima <3, è proprio così, con il codice che si usa per digitare il simbolo del cuore su computer e cellulari, che si intitola il nuovo singolo di Alfa fuori da venerdì 12 maggio.

Con oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali Alfa è reduce dalla sua prima partecipazione al Concerto del Primo Maggio Roma e da un tour nei club che ha registrato il tutto esaurito.

Alfa bellissimissima significato del brano

Fuori per Artist First il nuovo singolo parla di amore ma in un modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci dal cantante. Alfa infatti attraversa i diversi cliché dell’amore: dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. Il giovane artista ne parla così:

“Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi“.

Queste le date del TRA LE NUVOLE TOUR ESTIVO, anch’esso prodotto da Artist First.

27 MAGGIO – CASALVIERI (FR)

1 GIUGNO – MARINA DI MODICA (RG)- 2BORN FESTIVAL

29 GIUGNO – SASSUOLO (MO) – YOUTH FESTIVAL

07 LUGLIO – CESENATICO – LA NOTTE ROSA

11 LUGLIO – RICCIONE – MAXIBON MUSIC WAVE

17 LUGLIO – TREVISO – SUONI DI MARCA

19 LUGLIO – NAPOLI – PARCO SAN LAISE (EX BASE)

Radio Zeta sarà la radio ufficiale del tour.

Alfa bellissimissima testo e audio

Inizia sempre con

un ehi come stai?

Testo completo in arrivo il 12 maggio