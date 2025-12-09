9 Dicembre 2025
“Allo stesso BPM”: Alfa chiude due anni di tour con un disco live

Durante il tour il cantautore si è tatuato sul palco un numero importante legato al live

Alfa in concerto, foto live di Stebrovetto scattata durante il tour
ALFA chiude un ciclo lungo due anni e lo trasforma in un disco live: Allo stesso BPM, disponibile dal 12 dicembre sulle piattaforme digitali per Artist First.

Un progetto che nasce come gesto di gratitudine verso il pubblico che lo ha accompagnato in un tour diventato, passo dopo passo, un viaggio umano prima ancora che musicale.

“Allo stesso BPM”: il disco live che racconta i due anni di tour di Alga

Si è concluso al Palazzo dello Sport di Roma il tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti: una lunga traversata tra club, festival estivi, palazzetti e tappe europee, sempre con un comune denominatore — la capacità di riempire ogni sera con cori, sorrisi ed energia condivisa. Sold out ripetuti, incontri, ritornelli gridati all’unisono: Alfa ha costruito un percorso che ha unito migliaia di persone “allo stesso ritmo”, proprio come ama ricordare sul palco.

Durante l’ultima data romana, l’artista ha scelto un gesto che sintetizza meglio di qualsiasi parola questi due anni: si è tatuato sul palco il numero che rappresenta la somma totale degli spettatori che hanno seguito il tour. Un modo per incidere — letteralmente — la memoria di un percorso che gli ha cambiato prospettiva, carriera e rapporto con il pubblico.

Da quel momento è nata l’idea del disco live Allo stesso BPM, che raccoglie l’essenza delle serate vissute negli ultimi due anni. Un titolo che Alfa ripete spesso ai suoi concerti e che racchiude la filosofia del suo live: cantare, muoversi e sentirsi parte di un unico battito, quello che unisce artista e pubblico.

Copertina di “Allo stesso BPM”, il disco live di Alfa

Il disco sarà disponibile dal 12 dicembre su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

Foto di Stebrovetto

