Alexia, “I feel feelings”: l’icona dance torna dopo vent’anni con un nuovo singolo in inglese

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali “I feel feelings“, il nuovo singolo di una delle artiste italiane più conosciute all’estero, Alexia, per Garbo Dischi/Daylite Records.

L’artista, icona dance degli anni ’90 con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, torna per la prima volta dopo vent’anni con un brano dance inedito in inglese.

“I feel feelings” è scritto dai Dragonette, la band canadese di musica elettronica e synthpop, presente nella scena dance e pop internazionale, ed è prodotto da Paul Harris e Carl Ryden, che hanno collaborato tra gli altri con artisti come David Guetta, Tiesto e Kylie Minogue.

“Quando ho ricevuto e ascoltato il provino dai Dragonette, ho immediatamente capito che era la canzone perfetta per il mio ritorno al canto in inglese su un brano dance. Ripartire da questa lingua è per me come tornare dove tutto è cominciato e non potevo farlo che con pezzo energetico e grintoso, proprio come me, semplice, ma con un messaggio chiaro: affrontiamo le emozioni senza paura e viviamole appieno.” racconta Alexia.

Il brano è un inno a non avere paura di essere vulnerabili e mostrare e condividere i propri sentimenti con gli altri, celebrando la bellezza e la sincerità delle relazioni umane.

Un testo semplice ma efficace che trasmette emotività in modo intimo e profondo, con una melodia perfetta che arriva al cuore dell’artista e dell’ascoltatore.

Con la domanda “Do you feel it too?” si invita a superare l’ansia e la vergogna dell’essere vulnerabili, accettando la propria emotività.

