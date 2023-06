Il concerto a sorpresa di Alex Wyse è andato sold out in poche ore è sold out e raddoppia

Alex Wyse tour 2024.

Qualche giorno fa, quattro per l’esattezza, Alex ha annunciato a sorprese A night with, un concerto live a Milano. L’evento che riporta sul palco il cantautore che conta al momento oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme digitali è andato sold out in poche ore e per questo arriva il raddoppio.

ALEX WYSE TOUR 2024

Questi live sono solo i primi di una serie di concerti che prenderanno il via a inizio 2024. La location scelta è quella della Santeria Toscana di Milano e lo show avrà luogo il 17 e 18 gennaio 2024.

Queste le parole con cui Alex Wyse ha annunciato la prima data:

“Ciao persone, è da un po’ di tempo che sono in silenzio. E’ stato un periodo particolare, che mi ha permesso di raccogliere le idee, fare ordine, comporre musica, capire tante cose. Ho bisogno di tornare sul palco perché sento la vostra mancanza, ho bisogno di urlare di nuovo assieme a voi e di rivivere quella magia. A NIGHT WITH non sarà solo un concerto, ma qualcosa di nuovo. Un posto intimo dove raccontarci, dove emozionarci, “dove vivere il nostro concerto in corpo e sentire il rimbombo di tutto ciò che abbiamo dentro”. Questa sarà la prima di tante altre date in cui canteremo anche canzoni che non abbiamo ancora urlato assieme”.

Il concerto A NIGHT WITH è prodotto da Artist First.

