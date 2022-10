Alex Polidori si lascia alle spalle l’estate con “Zeropare” (TESTO e AUDIO)

Continua con Zeropare la virata musicale verso l’indie di Alex Polidori, cantautore romano conosciuto anche per i suoi successi da doppiatore, dallo Spider-Man di Tom Holland ai film di Timothée Chamalet.

Il brano è fuori per La Moon Records e arriva a tre mesi di distanza da Batistuta, primo singolo di questo nuovo percorso del cantautore di cui vi abbiamo presentato in anteprima esclusiva il videoclip ufficiale.

Zeropare è un brano che incarna la malinconia della fine dell’estate, raccontando il rapporto fra due ragazzi che dopo la bella stagione passata insieme devono separarsi. Zeropare vuol dire non preoccuparti, non aver paura, perché se si riesce ad essere uniti anche a distanza il dolore è sopportabile.

L’idea è godersi anche sentimenti come la malinconia verso qualcosa che finisce, provando a trarre beneficio dall’ebrezza generata da un pianto (“ci ubriachiamo con le lacrime”) di quelli che ti fai quando devi salutare qualcuno dopo esserti abituato all’idea di averlo accanto.

Il brano ha conquistato all’uscita la playlist editoriale di Spotify, Scuola Indie.

Alex Polidori Zeropare testo e audio

(di A. Polidori – M. Di Martino)

Vorrei Rimanesse tutto

Com’è

Noi due

Al sole

Porto

Quello che mi è resta

Di te

Io devo andare

Come stai? come sto?

Come stai? come sto?

Domande stupide

Ci vediamo domani nel solito bar?

Soltanto per parlare

Amo l’estate

Con te Zeropare

Non fa male

Se tu sei con me

Odio l’estate

The end Zeropare

Ci ubriachiamo

Con le lacrime

Piango

Mentre mangio un altro Poké

Ma quanto ci piaceva

In riva al mare

Guardo un video in slow-mo

Di noi che corriamo

Mano nella mano

Ci intrecciamo

Come cavi nello zaino

Giugno ormai è lontano

Oggi che è settembre

Io e te cosa siamo?

Non lo sapremo mai

Magari ci rivediamo, dai Prendo il primo treno

E vengo sotto casa tua

Amo l’estate

Con te Zeropare

Non fa male

Se tu sei con me

Odio l’estate

The end Zeropare

Ci ubriachiamo

Con le lacrime