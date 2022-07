Anteprima video: Alex Polidori, cantautore e voce di Spider Man... in "Batistuta" il racconto della sua vera relazione tra alti e bassi

Negli scorsi giorni Alex Polidori, cantautore ma anche doppiatore di grande successo che, fin da piccolo, ha dato la voce a tanti volti del piccolo e grande schermo (ha cominciato con Nemo ed oggi è una delle voci più quotate nel mercato, doppiando dai personaggi di molte serie tv Netflix fino allo Spider Man di Tom Holland), ha lanciato il nuovo singolo, Batistuta. Il videoclip del pezzo è ora in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Tra le canzoni più apprezzate di Alex troviamo PARANOICO e VIRUS BASTARDO, singolo presentato durante il lockdown del 2020 in importanti network radiofonici come RDS e RADIO 2, e MARE DI PLASTICA, un brano che affronta il tema dell’emergenza ambientale e che è stato elogiato dalle più importanti testate giornalistiche nazionali.

Quest’anno Alex Polidori ha deciso di virare la sua musica verso sonorità più indie e così, dopo Aria, arriva Batistuta fuori per La Moon Records con distribuzione The Orchard.

Parliamo di una canzone d’amore, totalmente autobiografica. Tutte le immagini infatti provengono dalla vita dell’artista e da una relazione che, con i suoi alti e bassi, dura da tempo. I riferimenti alla quotidianità sono tutti. E allora perché questo titolo, Batistuta? Perché per Alex a figura del calciatore rappresenta proprio l’esplosione della felicità dell’amore, quando si manifesta improvviso come un gol all’ultimo minuto.

Ecco come ne sintetizza il significato il cantautore:

“Quando finisci per rinunciare alla pizza e a sopportare succo di sedano e zenzero beh, allora è vero amore. Non c’è nulla nel testo che non sia stato veramente vissuto. Ogni emozione è intima e reale, ogni aneddoto fa parte della mia quotidianità. È il pezzo più vero che ho pubblicato finora, senza nulla di romanzato.”

La produzione del brano è di Dima, e unisce un pop cantautorale classico con elementi indie attuali.

Alex Polidori Batistuta – Il video

Il videoclip è stato scritto e diretto da Liala Minacapelli e prova a riassumere le sensazioni pensate da Alex: Una dichiarazione sincera e diretta per un amore complicato, tormentato, ma indissolubile. Ecco come ce lo introduce Polidori:

“Centrifugare tutto ciò che hai in casa per realizzare un video: fatto. Ho anche sporcato di pomodoro la maglia del 2001 della Roma, ma per fortuna è rossa e non si vede.”

TESTO

Dici che per te sono come un libro aperto

Ma per me stesso sono un fascicolo sigillato

la paura è un sofisticato lucchetto

C’è una combinazione che nessuno mi ha dato

Non sono del segno dei pesci

Ma mi catturi in una rete e poi mi disconnetti

Una rete di problemi Come da adolescenti

Sono anni che mi chiedo tra me e me “ma quando cresci”?

Mi piaci con la tuta

Ma pure un po’ acchittata

Ti guardo e esulto come dopo un gol di Batistuta nel 2001

Non voglio nessuno

Che non ha il tuo profumo

E quel tuo sguardo paraculo

Lo giuro

Ci siamo scritti ciò che non ci siamo detti

Ci siamo ritrovati e poi ci siamo persi

Ma Non abbiamo perso in nostri brutti vizi

Che poi quelle ferite non le cicatrizzi

E siamo come licantropi

Di giorno distanti

E poi di notte odoriamo di noi

Cadono stelle come coriandoli

Ma co sti telefoni non riesci a riprenderle mai

Le Porte scorrevoli della tua casa

Sono bianche che sembrano tute della Nasa

Sarò pure ossessionato dallo spazio

Ma sono mesi che ti chiedo di vedere Interstellar con me , che cazzo

È colpa tua se vado in fissa

È colpa tua se mangio poca pizza

È colpa tua se bevo succo di sedano e lo shot di zenzero ormai lo sopporto benissimo

Mi piaci con la tuta

Ma pure un po’ acchittata

Ti guardo e esulto come dopo un gol di Batistuta nel 2001

Non voglio nessuno

Che non ha il tuo profumo

E quel tuo sguardo paraculo

Ci siamo scritti ciò che non ci siamo detti

Ci siamo ritrovati e poi ci siamo persi

Ma Non abbiamo perso in nostri brutti vizi

Che poi quelle ferite non le cicatrizzi

E siamo come licantropi

Di giorno distanti

E poi di notte odoriamo di noi

Cadono stelle come coriandoli

Ma co sti telefoni non riesci a riprenderle mai

Ci siamo visti e poi ci siamo maledetti

Ci siam sputati in faccia i nostri bei difetti

E siamo come licantropi

Di giorno distanti

E poi di notte odoriamo di noi

Cadono stelle come coriandoli

Ma co sti telefoni non riesci a riprenderle mai

Perché le cose belle corrono veloci

Guardiamole con gli occhi

Senza fare storie lunghe 24 ore