Alex Polidori, la voce di Spiderman continua il percorso indie con “Guida A Destra’

Alex Polidori sta sempre più allargando il suo raggio d’azione nel mondo della musica italiana e, per uno abituato a essere riconosciuto quasi solo in qualità di doppiatore, è un enorme passo avanti nella carriera.

Dopo l’ultima release, Come Nebbia, la voce italiana di Tom Holland (Spiderman, Uncharted) e Timothée Chalamet (Dune, Call Me By Your Name) torna con il nuovo singolo Guida a Destra.

E’ una canzone autobiografica in cui Alex Polidori parla di un viaggio in Scozia con la sua ragazza fatto qualche tempo fa e che ha segnato molto la loro anima.

Il viaggio in un posto così bello ma così diverso dall’Italia, così distante in termini soprattutto di vita quotidiana, ha permesso ad Alex di affrontare il tema della canzone come se fosse la metafora di una relazione tra due persone.

Ci sono le difficoltà del caso come il guidare a destra, appunto, ma anche la scoperta delle bellezze dei luoghi che è quasi la stessa cosa di una relazione, con le problematiche quotidiane ma anche le cose belle da apprezzare.

In due, se c’è l’amore, si riesce a superare meglio tutto. E’ proprio questo il messaggio che Alex Polidori sceglie di lanciare in Guida A Destra.



alex polidori alla “prova di maturità” definitiva nella musica

Come detto nelle prime righe, oltre ad essere un famoso doppiatore Alex Polidori è un cantante davvero versatile che riesce a spaziare dal pop all’indie con molta facilità e destrezza.

I fan Marvel, in particolar modo, hanno già molta dimestichezza con la sua voce dunque ritrovarlo in questa veste musicale, seppur non nuova, potrebbe renderli ancora più felici.

Parliamo di un talento che non disdegna nessun settore artistico e che, anzi, riesce a navigare in qualsiasi tipo di mare come ha dimostrato negli ultimi anni.

Alex Polidori sta costruendo un percorso chiaro in questo 2023 che, a questo punto, può far pensare all’uscita di un album che è molto atteso e che racchiuderebbe i singoli pubblicati fino a questo momento.

Non solo questo, perché sempre in questi mesi inizierà e porterà avanti un tour acustico nelle scuole e nei principali eventi e fiere di comics di tutta Italia.