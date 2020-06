Sarà disponibile da venerdì 26 giugno il nuovo singolo del cantautore, attore e doppiatore Alex Polidori Mare di Plastica.

Il brano segna il ritorno del giovane artista, una delle voci giovani più note, conosciuto per aver doppiato Spiderman e Nemo. Alex Polidori la scorsa estate ha pubblicato il singolo Paranoico e durante il lockdown ha lanciato insieme ai suoi fans un mantra contro il Coronavirus (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Mare di plastica porta la firma dello stesso Alex, Francesco Sponta e Marco Di Martino. Il brano si caratterizza per una genuinità di fondo che si unisce a un ritornello diretto e vincente.

Un importante contributo che porta a riflettere alla salvaguardia dei mari, soffocati da una montagna di microplastiche disciolte nelle acque.

“’Mare di Plastica’ è un brano dalla forte valenza sociale al quale sono molto legato. Il progetto nasce in seguito all’interesse scaturito dopo aver visto un servizio in tv in cui si parlava dell’emergenza ambientale.

Ho iniziato così a documentarmi, appassionandomi a questo tema, cercando di capire quale potesse essere la forma migliore per dare il mio contributo concreto a questa cara questione.”