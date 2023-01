Alex Polidori lancia “Come nebbia”, la fotografia dell’attimo in cui la nostalgia per un amore finito prende il sopravvento

Alex Polidori Come nebbia testo e significato del nuovo singolo del cantautore noto anche per le sue grandi qualità di doppiatore, da Nemo a Spider-Man, da Timothée Chalamet a decine di personaggi delle serie Netlfix più famose.

Dopo essersi classificato secondo al Festival Show, aver aperto i concerti di artisti come Shade e Federica Carta, vinto il talent You Can Sing, il tutto con brani di matrice pop da Paranoico a Virus bastardo, brano passato durante il lockdown su importanti radio come RDS e Radio 2, fino a Mare di plastica, pezzo sull’emergenza ambientale, nel 2022 Alex, rapito dalle sonorità dell’indie, che poi cos’è se non il pop attuale, ha iniziato un nuovo cammino sonora con i singoli Aria e Batistuta.

Ora, di stanza di qualche mese dal lancio di Zeropare, brano entra nella playlist Scuola Indie di Spotify, Alex Polidori è pronto a lanciare il suo nuovo singolo fuori da venerdì 20 gennaio 2023.

Alex Polidori Come nebbia significato del brano

Immaginate una panchina di una stazione in inverno… attorno a voi la nebbia impedisce di vedere ma, al tempo stesso, aiuta a ricordare. Ecco che la nostalgia di un amore finito vi raggiunge e con essa

arrivano i ricordi che, come spesso accade, sono un misto di malinconia e rabbia.

Queste sono le sensazioni alla base di Come nebbia, brano che è un’istantanea scatta su quella panchina. Un brano pop con elementi indie e chitarre vagamente ambient. La produzione è affidato a Dima, Producer già al lavoro con Emma Muscat, Annalisa e Roy Paci.

Alex Polidori Come nebbia testo e audio

Lacrime di vodka come

Fiamme sulla mia ferita

non mi passa, non mi passa, non mi passa mai

Su questa panchina sporca e fredda

aspetto un Intercity

Che non passa, che non passa, che non passa mai

E l’annuncio del ritardo che magicamente aumenta

Dieci, venti, trenta… minuti

Maledetto treno cosa aspetti ad arrivare

Cosa aspetti a portarmi via

Come nebbia ti dissolvi e lasci la tua scia

Come sabbia non più calda mi scivoli via

Ti ho lasciato la mia felpa rossa

I rimpianti in una foto mossa

Come nebbia ti dissolvi

E lasci la tua scia

I miei progetti, lamine d’oro Ora il ricordo è una lamina d’odio

non mi passa, non mi passa, non mi passa mai

E vedo il finestrino che riflette la mia immagine appannata senza te

Il gelo a Trastevere

Il mio cuore in polvere

Eri una Venere

Ora sei cenere

Voglio scappare via

Come nebbia ti dissolvi e lasci la tua scia

Come sabbia non più calda mi scivoli via

Ti ho lasciato la mia felpa rossa

I rimpianti in una foto mossa

Come nebbia ti dissolvi

E mi scivoli via

Sta finendo questa sigaretta

Resta il fumo di una storia spento

Come nebbia ti dissolvi e lasci La tua scia