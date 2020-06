Si intravedono i primi segnali per la ripartenza della musica dal vivo. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i concerti di Diodato, Max Gazzé, Gianni Morandi e Red Canzian, ma la novità di oggi è Alex Britti live.

Il cantautore e chitarrista romano tornerà con due date all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella Cavea. Un primo segnale di un graduale ritorno alla normalità in cui gli artisti stanno cercando di dare un senso proponendosi in prima persona.

Alex Britti è reduce dalle esibizioni in occasione del Concerto del Primo Maggio, in cui ha cantato e suonato in una triste e suggestiva Piazza San Giovanni deserta.

ALEX BRITTI LIVE

“Finalmente ci si rivede!

17 e 18 Luglio

Auditorium Parco della Musica

Si torna a suonare #LIVE”

Questo il messaggio che Alex Britti ha postato sui social di fatto annunciando i due concerti organizzati da OTR Live.

L’artista romano sarà accompagnato sul palco da una band di musicisti eclettici e proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli. Atmosfere che conservano il sapore blues e jazz che hanno sempre contraddistinto l’artista, ma anche brani più scanzonati e autentici tormentoni.

Negli ultimi mesi Alex Britti non si è fermato nonostante il lockdown. Ha pubblicato i singoli Brittish (prodotto da Salmo e Dj Gengis) e Una parola differente e ha svolto delle particolari lezioni di chitarra on line con il fine di raccogliere fondi per l’ospedale Niguarda (Qui la nostra videointervista).

