Alessio Caraturo riflette sull’amore nel nuovo brano “Loosing my control”

Alessio Caraturo torna sulla scena musicale con un nuovo brano. Loosing my control – questo è il titolo della canzone – sposa la musica cantautorale con la New wave anni ’80 e il suono elettronico dei nostri giorni.

Loosing my control, negli store digitali dal 7 maggio 2021, è scritta da Alessio Caraturo in collaborazione con il musicista Alessandro Aulisio. Il brano è prodotto con Mario Conte; ed è pubblicato dall’etichetta New Music International.

Nel singolo, il cantautore si pone una domanda: “E se fosse l’Amore la chiave che ci permette di attraversare le porte dello Spazio/Tempo? Il microcosmo “Amore” che cambia, torna o resta con gli esseri umani da sempre, dall’inizio dell’umanità, ma che cambia torna e resta anche nel breve corso di una relazione di poche settimane, mesi, anni o di una vita intera”.

La riflessione si apre ad un concetto dell’amore esteso e non necessariamente legato alla coppia. L’amore è visto come una chiave che ci permette di andare oltre lo spazio ed il tempo in cui viviamo.

Loosing My control è libertà dal controllo

A proposito del brano, Alessio Caraturo racconta: “Losing my control (sto perdendo il controllo) si scrive con una sola “o” e non con due come nel titolo del brano, però la sensazione di perdita del controllo non si fondeva alla perfezione con l’economia filosofica del brano e così ho cercato un’alternativa, che desse il senso della liberazione, dello slegarsi dalla materia per diventare energia universale”. Così, “ho trovato ‘to loose’ come liberarsi, sciogliersi da qualcosa ed il concetto mi è piaciuto tantissimo. Loosing my control è dunque liberarsi dal controllo e non perdere il controllo. La differenza potrebbe sembrare sottile, ma non lo è”.

Il concetto dell’amore oltre lo spazio e il tempo ha guidato l’artista nella scelta di visualizzare la canzone nello spazio infinito dell’Universo. Nel videoclip, così come nella copertina del disco, Alessio Caraturo è un astronauta alla ricerca del concetto di Amore che, sospeso tra pianeti e gravità, si moltiplica e ci invita a riflettere sulla sua capacità di andare, tornare, restare permettendo all’umanità di “liberarsi dal controllo”, ossia di lasciarsi andare a livello spirituale ed energetico.

Alessio Caraturo – Loosing my control – Video

Se volete seguire Alessio Caraturo, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.