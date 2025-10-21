Dai Dear Jack a Sanremo, dal successo al bisogno di fermarsi: ora Alessio Bernabei è pronto al ritorno da solista

Alessio Bernabei annuncia ufficialmente il desiderio di tornare a fare musica da solista.

Dopo la parentesi con i Follya e un periodo di silenzio, l’artista è tornato sui social per raccontare le ragioni della sua lunga pausa e il desiderio di ricominciare da sé stesso, con nuova musica all’orizzonte.

Faccia un salto indietro nel tempo per riscoprire la carriera di Alessio Bernabei.

Il percorso di Alessio nel mondo della discografia inizia nel 2012, quando prova i casting di X Factor ma viene fermato ai Bootcamp. L’anno successivo forma una band, i Dear Jack, e con loro entra nella tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il gruppo conquista il pubblico e arriva fino in finale, aggiudicandosi anche il premio della critica.

Nel 2014 pubblicano il primo album Domani è un altro film (prima parte), doppio disco di platino, seguito dal secondo capitolo Domani è un altro film (seconda parte), certificato platino. Nel 2015 calcano il palco del Festival di Sanremo con Il mondo esplode tranne noi, classificandosi al settimo posto.

A settembre dello stesso anno Alessio annuncia l’addio ai Dear Jack per intraprendere un percorso da solista con Warner Music.

Nel 2016 debutta al Festival di Sanremo con Noi siamo infinito, brano che conquista il quarto posto e diventa disco d’oro. Segue l’album omonimo, che debutta direttamente al secondo posto della classifica FIMI.

Nel 2017 torna sul palco dell’Ariston con Nel mezzo di un applauso, ma la canzone non replica il successo precedente, segnando l’inizio di una fase più complessa della sua carriera.

Archiviata l’esperienza con la major, Bernabei esplora sonorità più indie e intime, con brani come Sudamerica e Ti ricordi di me?, contenuti nel secondo album da solista uscito nel 2018, che segna anche la fine del rapporto con Warner.

Negli anni successivi si dedica anche alla scrittura per altri artisti, firmando, tra gli altri, Impossibile per i Gemelli DiVersi.

Nel 2022 arriva la reunion dei Dear jack, ma sotto un nuovo nome: i Follya.

Con loro pubblica cinque singoli e l’album omonimo per Universal Music, progetto che non trova però grande riscontro commerciale ma che segna per Alessio una rinascita personale.

Oggi, a due anni di distanza, l’artista annuncia il ritorno ufficiale come solista, raccontando con grande sincerità il suo percorso interiore.

“Qualche anno fa ho sentito il bisogno di sparire. Era tutto troppo.

Era tutto troppo grande per come ero piccolo io. La mia testa stava andando in una direzione sbagliata, come la mia salute mentale che ha avuto bisogno urgente di cure.

I Follya sono stati la mia terapia, il mio rifugio, la mia casa senza pensare a numeri e classifiche. Lo sono ancora e un giorno continueremo il nostro percorso.

Ma adesso sento l’esigenza di raccontare quello che ho dentro in maniera personale. Tornare a raccontarmi come Alessio Bernabei.”