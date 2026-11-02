Alessio Bernabei pubblica venerdì 6 novembre ASOCIALE, una ballad intima sul bisogno di proteggersi e sulla scoperta che lasciarsi avvicinare, dopo le ferite del passato, può aprire una nuova possibilità di amare. Il singolo, già in pre-save, esce per DIY Italia, distribuito da Believe, ed è scritto e prodotto da Bernabei con ROOM9.

Il significato di ASOCIALE di Alessio Bernabei

Bernabei spiega il brano partendo dall’infanzia: “Sono sempre stato un po’ asociale. Da bambino ero quello che non giocava a calcio perché non mi piaceva, quello affascinato dai film di Tim Burton, dai cimiteri e dalle atmosfere cupe, attratto da mondi in cui la diversità poteva diventare protagonista.”

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Sui rapporti finiti male Bernabei aggiunge: “Stare per conto proprio era qualcosa di naturale, un modo di abitare il mondo secondo le mie regole. Con il tempo, dopo aver vissuto rapporti che mi hanno fatto male, la solitudine si è trasformata anche in una forma di protezione, uno spazio sicuro in cui rifugiarmi per evitare nuove ferite.”

ASOCIALE nasce dal momento in cui le difese costruite negli anni incontrano la possibilità di un legame diverso. Per chi è abituato a relazioni tossiche, l’intensità si confonde con il dolore e l’instabilità con il sentimento, e la tranquillità di chi si avvicina senza ferire può sembrare innaturale.

Tra i versi anticipati nel comunicato c’è “È già da un po’ che non mi faccio male, mi devo abituare”: la sorpresa di scoprire che anche stare bene richiede tempo.

“Te l’ho già detto o no che sono un asociale?” suona come un avvertimento a chi vuole entrare nel suo mondo, ma la distanza nasconde un desiderio: “Ma nel film della mia vita vorrei te come finale”.

Il brano è stato anticipato da alcuni spoiler audio sui social e arriva dopo un nuovo format sul canale YouTube in cui l’artista ripercorre infanzia e adolescenza. Segue i singoli della nuova fase solista con DIY Italia: Primo caffè, Tevere, Porno e Labbra amarena.

Credits del brano ▸ Artista · Alessio Bernabei

· Alessio Bernabei ▸ Titolo · ASOCIALE

· ASOCIALE ▸ Autori · Alessio Bernabei, ROOM9

· Alessio Bernabei, ROOM9 ▸ Produttore · Alessio Bernabei, ROOM9

Testo di ASOCIALE di Alessio Bernabei

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.