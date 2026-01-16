Alessio Bernabei fa i conti con ciò che resta di un amore nel nuovo singolo “Tevere”

Alessio Bernabei, Tevere: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 16 gennaio, Tevere è il nuovo singolo di Alessio Bernabei, che torna con un brano che fotografa il momento esatto in cui un amore finisce, ma il suo sentimento non è ancora sparito.

Non si tratta però di un pezzo rabbioso, bensì di una canzone di resa lucida, che ci invita ad accettare che “doveva andare così” e che va bene così, perché la vita – come un fiume – continua a scorrere anche quando la mente crede di essersi persa.

ALESSIO BERNABEI, “TEVERE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Tevere racconta la storia di due persone che si sono date tutto e che si ritrovano a fare i conti con ciò che resta: un cuore rotto, domande senza risposte e la consapevolezza che doveva andare così.

“Scrivendo questo brano mi sono reso conto che racconta anche molto di me e della mia vita: degli amori vissuti intensamente, delle scelte fatte credendoci fino in fondo e dei ”film’ che mi sono costruito e che poi la realtà ha smontato“, spiega Alessio Bernabei.

Poi, aggiunge: “È una canzone che nasce dalla consapevolezza che la libertà può fare paura e che lasciare andare fa male, ma è l’unico modo per non restare fermi”.

TESTO DEL BRANO

Questa notte

Soli nello stesso letto

Le tue mani sul mio petto

Così ti vedo attraverso

E non ho

Sarà solo un momento

Che impazzisco se ci penso

Forse stiamo scomparendo

E stanotte

Che m’hai combinato

Tu che nel cuore

Hai molto di più oro

Di un Eldorado

Decidi che da adesso

Brillerai per qualcun altro

Ti ho dato tutto di me

Cos’è rimasto

Solo un cuore rotto

Un pugnale alla schiena

Vorrei ridarti tutto

E farlo già stasera

E c’è ancora Dio

Ma sai che ti dirò

Doveva andare così

Che ognuno va

Per la sua strada

Senza tornare

Ma tu

Ci pensi mai tutto st’amore

Dove va a finire

Sarà sotto le stelle

Di una notte sul Tevere

Ci innamoreremo di nuovo

Di qualcun altro

Chissà di chi

Strano che la libertà

Ora diventa prigione

Ma forse era meglio

Farsi dei film

Infilarci persino un altare

Lo sai che sparo grosso

Ma ci credevo, credevo, credevo

Ed ora ho un cuore rotto

Un pugnale alla schiena

Vorrei ridarti tutto

E farlo già stasera

Essere ancora Dio

Ma sai che ti dirò

Doveva andare così

Che ognuno va

Per la sua strada

Senza più tornare

Ma tu

Ci pensi mai tutto st’amore

Dove va a finire

Sarà sotto le stelle

Di una notte sul Tevere

Che ci innamoreremo di nuovo

Di qualcun altro

Chissà di chi

E mi scoppia la testa

Se ancora ci penso

Non posso scordarti

Ed è tutto un inferno

Ma vedrai che prima o poi

Per tutti e due

Sarà sotto le stelle

Di una notte sul Tevere

Ci innamoreremo di nuovo

Di qualcun altro

Chissà di chi