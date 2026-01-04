Alessandro Forti e Francesco De Luca firmano la musica di “Prima di Noi”

Arriva in prima serata su Rai 1, a partire da oggi, domenica 4 gennaio, PRIMA DI NOI, l’ambiziosa serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella. A dare profondità a questa saga familiare, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana, è una COLONNA SONORA ORIGINALE carica di emozione, composta da Alessandro Forti e Francesco De Luca.

Il lavoro dei due compositori, edito da Edizioni Curci e Flipper, è già disponibile in pre-save e si propone come un elemento narrativo centrale della serie, capace di legare i destini dei personaggi lungo l’intero Novecento italiano.

La musica come specchio della storia

Dalle montagne del Friuli del 1917 alla Torino industriale degli anni ’70, la musica di Alessandro Forti e Francesco De Luca accompagna il pubblico attraverso i decenni. “Abbiamo cercato di rispettare la storia utilizzando piccoli organici e strumenti popolari nei momenti più intimi, l’orchestra piena nelle scene epiche e l’elettronica per le ombre della guerra”, racconta Forti. L’obiettivo è stato quello di creare temi riconoscibili che evolvono insieme al passare del tempo.

De Luca sottolinea invece la sintonia con la regia: “Lavorare con Daniele Luchetti e Valia Santella è stato fondamentale. Abbiamo cercato una strada musicale che sapesse raccontare il mondo interiore dei protagonisti, le loro fragilità e la loro straordinaria forza.”

Un duo di eccellenza per Rai Fiction

Prodotta da Wildside in collaborazione con Rai Fiction, la serie vanta un cast importante (tra cui Linda Caridi e Andrea Arcangeli) e una partitura musicale di altissimo livello. Alessandro Forti e Francesco De Luca, forti di una formazione che spazia dal Conservatorio di Santa Cecilia al Musicians Institute di Los Angeles, confermano con questo lavoro la loro capacità di fondere tradizione orchestrale e sperimentazione sonora.

PRIMA DI NOI – tracklist

Colonna sonora originale di Alessandro Forti e Francesco De Luca ℗ & © 2026 Edizioni Curci S.r.l. / Flipper S.r.l.