4 Gennaio 2026

Alessandro Forti e Francesco De Luca firmano la musica di “Prima di Noi”

In onda da stasera la saga familiare tratta dal romanzo di Giorgio Fontana.

I compositori Alessandro Forti e Francesco De Luca autori della colonna sonora Prima di Noi
Arriva in prima serata su Rai 1, a partire da oggi, domenica 4 gennaio, PRIMA DI NOI, l’ambiziosa serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella. A dare profondità a questa saga familiare, tratta dal romanzo di Giorgio Fontana, è una COLONNA SONORA ORIGINALE carica di emozione, composta da Alessandro Forti e Francesco De Luca.

Il lavoro dei due compositori, edito da Edizioni Curci e Flipper, è già disponibile in pre-save e si propone come un elemento narrativo centrale della serie, capace di legare i destini dei personaggi lungo l’intero Novecento italiano.

La musica come specchio della storia

Dalle montagne del Friuli del 1917 alla Torino industriale degli anni ’70, la musica di Alessandro Forti e Francesco De Luca accompagna il pubblico attraverso i decenni. “Abbiamo cercato di rispettare la storia utilizzando piccoli organici e strumenti popolari nei momenti più intimi, l’orchestra piena nelle scene epiche e l’elettronica per le ombre della guerra”, racconta Forti. L’obiettivo è stato quello di creare temi riconoscibili che evolvono insieme al passare del tempo.

De Luca sottolinea invece la sintonia con la regia: “Lavorare con Daniele Luchetti e Valia Santella è stato fondamentale. Abbiamo cercato una strada musicale che sapesse raccontare il mondo interiore dei protagonisti, le loro fragilità e la loro straordinaria forza.”

Locandina serie Prima di Noi Rai 1

Un duo di eccellenza per Rai Fiction

Prodotta da Wildside in collaborazione con Rai Fiction, la serie vanta un cast importante (tra cui Linda Caridi e Andrea Arcangeli) e una partitura musicale di altissimo livello. Alessandro Forti e Francesco De Luca, forti di una formazione che spazia dal Conservatorio di Santa Cecilia al Musicians Institute di Los Angeles, confermano con questo lavoro la loro capacità di fondere tradizione orchestrale e sperimentazione sonora.

PRIMA DI NOI – tracklist

Colonna sonora originale di Alessandro Forti e Francesco De Luca ℗ & © 2026 Edizioni Curci S.r.l. / Flipper S.r.l.

  1. Prima di noi
  2. Il soldato
  3. Come un disegno
  4. A te non ti odio
  5. Partono per la città
  6. Pensieri di Nadia
  7. Nadia e Maurizio
  8. Renzo arriva al casolare
  9. Lavoro nei campi
  10. Liberazione
  11. Corvi e presagi
  12. Il tedesco
  13. Dove sei andata
  14. Dove sei andata (minimal version)
  15. Cjalcjut
  16. Cjalcjut (alternative version)
  17. La marcia (minimal version)
  18. La marcia
  19. Meni guarisce
  20. Nel bosco
  21. El frut
  22. Edda
  23. Quanto ti ho odiato
  24. Mosca cieca
  25. Mosca cieca (alternative version)
  26. Arrivano i fascisti
  27. Incubi di guerra
  28. Occupazione
  29. Carica della polizia
  30. Morso dalla vipera
  31. La donna nella nebbia
  32. Becchiarutti
  33. Armistizio
  34. Senza fine

