Alessandro Cattelan debutta su Rai con “Da grande”. Ospiti musicali: Blanco, Il Volo, Marco Mengoni e Elodie

Alessandro Cattelan Da grande ospiti prima puntata. Debutta domenica 19 settembre in prima serata su Rai1 con il suo primo show dopo l’abbandono a Sky (e X Factor), Da grande.

Il programma sarà composto in due puntate in onda il 19 e 26 settembre e sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay.

Uno show che vedrà alternarsi momenti di canto, ballo, divertimento ma anche approfondimenti, monologhi e performance grazie all’interazione con gli ospiti.

L’idea dello show vede al centro persone che hanno raggiunto l’età adulta e che racconteranno come sono cambiati rispetto a quando avevano 20 anni.

Aspettative, traguardi e sogni, cosa sono riusciti a raggiungere nei loro primi 40 anni? Lo si scoprirà attraverso un viaggio alla ricerca dei momenti di felicità che hanno vissuto nel corso della loro vita, sia personali che condivisi.

Alessandro Cattelan Da grande ospiti prima puntata

Per il suo debutto il conduttore ha puntato in alto in fatto di ospiti. Ci sarà l’attore Luca Argentero e poi ben tre presentatori, due di casa Rai, Carlo Conti e Antonella Clerici, e uno di Mediaset, Paolo Bonolis.

Grande spazio anche per la musica. Del resto Cattelan ha debuttato sul piccolo schermo proprio in veste di Vee-jay.

Saranno presenti i ragazzi de Il Volo, poi Elodie che presenterà il suo nuovo singolo, quindi il compagno di scuderia (condividono lo stesso Management, Marta Donà de LaTarm), Marco Mengoni e infine, vero e proprio colpaccio visto che sinora è apparso in tv solo ai Seat Music Awards per cantare il nuovo singolo e ritirare dei premi, l’artista rivelazione del momento, Blanco.

Appuntamento quindi in prima serata su Rai 1 domenica 19 settembre dal Centro di produzione Rai di Milano.