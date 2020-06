E’ in uscita per Krishna Music Group il nuovo singolo di Alessandro Casillo Russian Roulette, che arriva a poco più di un anno di distanza dalla sua partecipazione ad Amici.

Nel 2018 l’artista vincitore del Festival di Sanremo 2012 tra i Giovani pubblicò l’album XVII, anticipato dal singolo Hasta Luego (ne abbiamo parlato Qui).

Russian Roulette sarà disponibile dal 15 giugno, giorno del 24° compleanno di Alessandro. Il cantautore ha scritto in prima persona il brano insieme a Francesco Sponta e Marco Di Martino (già autori per Annalisa ed Emma Muscat).

Il singolo, arrangiato, prodotto e mixato da Dima (Marco di Martino) al Loud Studio di Milano, è stato masterizzato da Antonio Baglio al Miami Mastering Studio della città della Florida.

ALESSANDRO CASILLO RUSSIAN ROULETTE

In occasione del compleanno e dell’uscita del brano, Alessandro Casillo festeggerà insieme ai fan. Sarà l’occasione per assistere a un nuovo inizio della carriera artistica del giovane artista, che nel singolo mette in risalto una velata malinconia.

“Ti sei accorta che stare insieme a me

è come una Russian roulette,

e scusami per tutto lo stress

sai che non vorrei diventare imprevedibile”

La produzione si basa su un elegante combinazione tra la chitarra e la voce di Alessandro che si combinano creando un’essenzialità che qui funge da punto di forza.

La copertina di Russian Roulette racconta di una città vuota, in bianco e nero. Una sensazione di solitudine e precarietà che è rafforzata dall’intensità del brano.