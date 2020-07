Alessandro Casillo: fuori il 24 luglio il nuovo singolo “After” feat. Mose

Sarà disponibile da venerdì 24 luglio per l’etichetta Krishna Music Group il nuovo singolo di Alessandro Casillo After. Per l’occasione l’artista ha coinvolto Mose, artista che poco più di un mese fa ha pubblicato la canzone M’Ama Non M’Ama.

After arriva dopo Russian Roulette, il brano del cantautore vincitore di Sanremo Giovani 2012 proposto in occasione del suo compleanno (ne abbiamo parlato Qui).

Il nuovo singolo porta la firma dallo stesso Casillo insieme a Francesco Sponta (già autore di Annalisa, Emma Muscat e molti altri), Marco Di Martino e Mose.

Si tratta di un brano che, come già si poteva notare nel precedente pezzo, si può considerare come un ulteriore punto di rottura con il passato. Se Russian Roulette è una canzone intima ed essenziale, After ha un’altra marcia, ideale per celebrare l’estate con un sound potente ed estremamente moderno e originale.

ALESSANDRO CASILLO AFTER FEAT. MOSE

“Cosa facciamo, facciamo after,

dopo ti chiamo e facciamo after

poi ci svegliamo con il jet lag

sul fuso di Santa Fé”

Il pezzo è stato prodotto e mixato da Marco Di Martino (Dima) al Loud Studio di Milano. Masterizzato da Tommaso Bianchi al White Sound Studio di Firenze.

Un brano dal sapore tipicamente estivo e mediterraneo, con un testo che richiama la voglia di sentirsi liberi. Un’ideale colonna sonora per questa strana estate. Un pezzo dal mood energico, travolgente e da ascoltare tutta d’un fiato.

Il brano sarà a breve accompagnato da un videoclip che sarà proposto in anteprima su All Music Italia.

La stessa copertina del singolo, realizzata da Dario Torrisi, invita a buttarsi per cercare la propria spensieratezza.