Alessandra Amoroso: l’epoca “Tutto accade” parte venerdì con il singolo “Tutte le volte”

Alessandra Amoroso Tutte le volte è il titolo de nuovo singolo della cantante salentina, primo estratto dal nuovo album in uscita ad ottobre 2021.

Ad annunciare la notizia è stata la stessa Amoroso attraverso la sua pagina Instagram.

Tutte le volte sarà in radio e nei digital stores già da questo venerdì, 3 settembre. Il brano segue le due canzoni pubblicate prima dell’estate in contemporanea: il singolo estivo Sorriso grande e Piuma, primo brano completamente scritto dalla cantante.

ALESSANDRA AMOROSO TUTTE LE VOLTE PORTA ALL’ALBUM TUTTO ACCADE

Ma l’uscita del nuovo singolo non è l’unica novità annunciata da Alessandra Amoroso la quale ha anche svelato il giorno esatto in cui sarà disponibile il nuovo album, Tutto accade, e la copertina dello stesso che trovate qui in basso.

Il nuovo disco sarà fuori dal 22 ottobre e sarà disponibile in digitale, in vinile con quattro colorazioni differenti e in cd.

Quest’ultimo formato sarà a sua volta disponibile in due versioni: Cd con Box esclusivo con poster e foto autografata, e Cd con box con poster.

L’album Tutto accade e già in pre order.

Nel frattempo continuano le prevendite per il concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, Tutto accade a San Siro previsto per mercoledì 13 luglio 2022.