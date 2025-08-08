Alessandra Amoroso: dopo il tour col pancione, i successi e qualche polemica, arriva la proposta di matrimonio

Dopo i mesi passati in tour col pancione è arrivata a Lecce, durante l’ultima data live di quest’anno, la proposta di matrimonio per Alessandra Amoroso.

La cantante è stata, nel bene e nel male, una delle protagoniste assolute dell’estate musicale 2025. Tra concerti pieni, un pancione in bella vista e qualche polemica social, la cantante salentina ha continuato il suo Fino a Qui Summer Tour mostrando, come da copione, di avere spalle larghe e cuore aperto.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO per alessandra amoroso

L’ultima emozione è arrivata nella tappa forse più sentita: quella nella sua Lecce. Al termine dello show, a sorpresa, Valerio Pastore, compagno di vita e futuro papà della piccola Penelope, si è inginocchiato per chiederle di diventare sua moglie. Una proposta di matrimonio immortalata da decine di telefoni e accompagnata da lacrime e applausi. E, ovviamente, da un “sì” pieno d’amore.

Alessandra Amoroso, una gravidanza condivisa con i fan

Il pubblico, del resto, ha già iniziato mesi fa a seguire ogni passo di questa nuova fase della vita di Alessandra Amoroso. Il 17 marzo l’artista aveva annunciato su Instagram la gravidanza, con una foto. Nascerà in autunno la piccola Penelope Maria.

Nel frattempo è uscito un disco che ha debuttato primo in classifica e un singolo che si sta rivelando tra i successi dell’estate: Serenata con Serena Brancale.

L’annuncio della gravidanza dell’Amoroso ha dato il via a una narrazione pubblica, con tanto di monologo a Le Iene e la recente copertina su Grazia, intitolata “La rivoluzione di Alessandra Amoroso”.

Nell’intervista la cantante ha affermato:

“Non mi aspettavo le critiche per il pancione. Non me l’aspettavo, perché io non mi aspetto mai cattiverie dalle persone, ma in effetti, se guardo al mio percorso, mi accorgo che mi sono sempre dovuta giustificare.“

Karima interviene: “L’ho fatto anche io, ma senza follower”

Non tutti, però, hanno applaudito. A intervenire con un pizzico di ironia è stata Karima Ammar, ex volto di Amici, che ha commentato sui social il post di *Grazia*: “Beh, l’avevo dimostrato anche io 13 anni fa con un tour di 25 concerti in gravidanza, compresi concerti in America. Ma non ho abbastanza follower per essere intervistata e raccontare la mia storia”.

Parole che non sono passate inosservate al popolo dei social, al punto da richiedere una precisazione da parte della stessa Karima: “Ero ironica e sono amica di Ale. Non era nei confronti di lei, ma verso la dinamica italiana di alcune circostanze. Tutto qui”.

Tour col pancione? Non è una novità né un gesto eroico

La narrazione degli ultimi mesi — non quella di Alessandra Amoroso, sia chiaro — è stata spesso divisa tra critiche e incensamenti per il fatto che la cantante abbia continuato a lavorare nonostante la gravidanza. Qualcosa che non è certo straordinario, visto che accade ogni giorno per tante donne in tutti gli ambiti lavorativi, anche nel dietro le quinte della musica, tra backstage e maestranze.

Anche la precisazione di Karima su chi abbia fatto prima un tour in gravidanza è apparsa piuttosto superflua. Del resto, nella musica non è certo una novità: lo hanno fatto in tante, da Syria — che nel 2001 si esibiva in tour con tanto di apparizione al Festivalbar col pancione in vista — alle grandi star internazionali come Beyoncé. La differenza? Oggi ci sono i social, e ogni gesto viene amplificato, elogiato o criticato con uguale veemenza.

In tutto questo, Alessandra Amoroso sembra aver trovato un equilibrio. Condivide ciò che vuole, si gode il palco, affronta i commenti con pacatezza e ignora le critiche. Di recente, in una data del tour, ha affermato: