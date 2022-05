Alessandra Amoroso, prima di tornare ad Amici per la finale, ospita Maria De Filippi che ricorda gli esordi della cantante salentina.

Quinto appuntamento per Alessandra Amoroso su Rtl 102.5 con il programma Tutto accade su Rtl 102.5 che la accompagnerà fino a luglio quando si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano. In questa nuova puntata ospite la mamma artistica della cantante salentina… Maria De Filippi.

Su di lei Alessandra, intimorita da questa ospitata, ha confessato: “È una persona per me molto speciale. Io la chiamo mamma. Lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare.Ogni volta che c’è è un momento in cui sono molto emozionata, a lei piace tantissimo vedermi in difficoltà.”

Maria le risponde in diretta… “Non è vero. Diciamo che tu avevi il complesso della piagnona, non volevi piangere. Ogni volta che Alessandra partecipava in ogni mio programma si faceva forza e cercava di non piangere, poi ogni tanto le veniva l’occhio lucido e a me veniva da ridere. Perciò quando le veniva l’occhio lucido lei si faceva aria con il cartoncino che aveva in mano per evitare il pianto, in quei casi non la aiutavo e cominciavo a sorridere. Io però l’ho sempre trovata una cosa molto bella di lei“.

La De Filippi è andata anche indietro nel tempo per ricordare un momento importante…

“Ricordo la prima volta che ha cantato ‘Immobile’, un sabato pomeriggio ad Amici prima di Natale, tutto il pubblico si alzò in piedi. Lei si guardò intorno e le venne da piangere. Io le chiesi se avesse pianto perché aveva visto il pubblico in piedi, lei mi rispose che aveva pianto perché non pensava di azzeccare perfettamente la nota e alla fine ce l’aveva fatta.

Quando Alessandra partecipò ad Amici c’era ancora il confessionale. Lei entrava e giocava sempre alle imitazioni, non solo la mia, anche di altri. Comunque Alessandra non amava molto le telecamere, ti accorgevi che aveva dei momenti no quando tirava su il cappuccio della felpa. Penso che Alessandra abbia un’autenticità reale perché a differenza di altri suoi colleghi ha dato priorità alla musica“.

Durante la puntata Alessandra Amoroso ha rivelato che domenica 15 maggio sarà ospite alla finale della 21esima edizione di Amici.

Alessandra Amoroso, Gianni Morandi e giorgia

Anche Gianni Morandi è intervenuto in Tutto Accade a RTL 102.5. Gianni diede spazio l’anno dopo Amici alla cantante volendola al suo fianco in uno show in prima serata su Rai1.

Su di lui Alessandra ha confessato…

Voglio molto bene a quest’uomo. Ho fatto la co-conduttrice insieme a lui. Ho interpretato i miei brani condivisi con Gianni e i suoi li abbiamo cantati insieme. Un’esperienza molto formativa.”

Gianni ricorda che “Fu molto contenta anche Maria De Filippi, che mi disse di non farti fare cose stupide. Io avevo massimo rispetto, infatti lavoravi insieme a Paola Cortellesi. Ti emozionavi ogni volta.

Credo anche che tu abbia acquisito una grande esperienza, hai conosciuto tanti artisti, fatto tanti spettacoli. Questo di San Siro mi sembra una cosa formidabile, è un passo fondamentale. Sicuramente andrò a vederla, ma sul palco non ci salgo perché sennò mi emoziono troppo“.

Terzo intervento è quello di Giorgia che, l’11 giugno prossimo, condividerà il palco con Alessandra Amoroso, Elisa, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma e Laura Pausini, per Una, nessuna, centomila.

Giorgia ha ammesso: “Sono già in un’ansia totale. Quando ho considerato che mancano due mesi al tuo stadio, mi è venuta l’ansia anche per te. Io a luglio sarò nella città in cui sei nata, ma sarà un’occasione speciale e farò di tutto per esserci“.

Mentre su Una, nessuna, centomila svelano… “Quando presentammo il progetto dicemmo che per evitare di fare una cosa simile come ‘Amiche per l’Abruzzo’ avremmo mantenuto un set in cui ognuna si esibisce con un ospite uomo che simbolicamente ha un grande valore. Noi ci ritroveremo per un finale dove saremo tutte insieme. Nel frattempo, le cose possono cambiare“.

Giorgia è parte della vita privata di Alessandra Amoroso anche perché una delle sue canzoni, Io Fra Tanti, è la colonna sonora dell’amicizia di Alessandra e la sua migliore amica. “Per l’amicizia è una canzone perfetta“, ha detto Giorgia.