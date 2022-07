La Big Family di Alessandra Amoroso rispondere all’odio riversato sui social con un video d’amore

Nelle scorse settimane futili, è proprio il caso di sottolinearlo, polemiche hanno presa forma sui social ingigantendosi, giorno dopo giorno, e scatenando una vera e propria campagna che, in alcuni casi, ha sfiorato l’odio verso Alessandra Amoroso. Per questo i suoi fan, la Big Family ha deciso di farsi sentire e di dire la propria. Con le parole e i fatti.

I motivi della polemica sono ormai noti a tutti ma, per chi non li conoscesse, li riassumiamo brevemente (anche perché il nostro sito non ne ha mai parlato).

Il primo caso ha visto Alessandra scendere dal palco dopo le prove del Tim Summer Hits in piazza del Popolo a Roma. Una ragazze le chiede di autografarle un cuscino e Alessandra spiega che farlo non sarebbe giusto nei confronti di tutte le altre persone presenti che le stanno chiedendo la stessa cosa. Oltretutto da lì a poco un altro artista salirà sul palco per le prove e, come è giusto che sia, la cantante non vuole distrarre il pubblico presente.

Il secondo episodio, vede una persona chiederle con insistenza un autografo e l’Amoroso risponde: “Ora me la faccio con lei” e poi aggiunge con l’ironia che la contraddistingue: “calma! Tu sei con lei?” Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia”.

Ora può essere anche che la battuta non sia uscita all’artista nel migliore dei modi ma, siccome è nota la disponibilità di Alessandra Amoroso nei confronti dei fan e, al tempo stesso, non ci giungono notizie che abbia intrapreso il percorso di alcuni rapper, dagli amici di Rhove a Shiva, menando i fan, quindi diciamo che tutte queste polemiche sono risultate anche abbastanza pretestuose e fatte per qualche views sui social in più.

Una tale carica di critiche ha portato l’artista a chiedere più rispetto con un video sui social:

“Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da 14 anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo perché per me quello è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai detto un ‘no’ che non avesse una motivazione e quando ho sbagliato ho sempre chiesto scusa. Cercate di ascoltare e non giudicare perché ci sono degli “’ormai è troppo tardi’ che potrebbero non farvi vivere bene ve lo assicuro”.

Per quel che ci riguarda siamo sempre fermamente convinti che un artista non sia tale 24 ore su 24 come nessuno lavora h24. Ci sono eventi, firmacopie e diverse occasioni per incontrare i propri artisti e fare una foto con loro. Certo richiedono l’acquisto di un disco il che, ci viene da dire, sarebbe una buona abitudine da non perdere.

Ma passiamo alla Big Family…

Le polemiche su Alessandra Amoroso: risponde la Big Family

Nella giornata del 20 luglio la Big Family, ovvero il gruppo di fan ufficiali di Alessandra, ci ha fatto pervenire una comunicazione che vi riportiamo qui a seguire:

Le ultime vicissitudini hanno portato Alessandra al centro di un’insensata bufera da parte di alcuni haters che non hanno perso tempo a screditarla, in seguito alla circolazione di alcuni video, diffusi facendo credere che lei fosse diventata poco disponibile o che si fosse “montata la testa”. La sua Big Family (community della Amoroso) dopo qualche giorno di silenzio non ci sta più e ha deciso di parlare: non rispondendo all’odio con altro odio, ma con l’amore. Quell’amore che è stato sempre il centro di tutto, che ha dato vita a numerose iniziative benefiche e che ha portato Alessandra a essere amata prima per la sua persona e poi come cantante e questo negli anni non è cambiato. E, per dimostrarlo, è stato realizzato un video proprio per spiegare quanto, invece, lei si sia sempre data anima e cuore al suo pubblico, dimostrandosi un po’ sorella, figlia e amica di ognuno di loro. Sensibile, empatica, presente. Dal primo giorno ad adesso, è un esempio per molti giovani che hanno già riempito le date del suo prossimo tour. Perché, potrebbe capitare a chiunque di trovarsi al posto suo e perché è arrivato il momento, nel 2022, di utilizzare i social per dare vita a qualcosa di costruttivo e non più distruttivo.

Il comunicato è accompagnato da un video che potete vedere qui a seguire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Big Family (@labigfamily)

Il video è accompagnato da queste parole: