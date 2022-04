Alessandra Amoroso e Laura Pausini insieme su Rtl 102.5 "Non dobbiamo dirti cosa farea San Siro, lo sai già da sola... La gente è innamorata di te perché sei così"

Tutto accade, quarto appuntamento di Alessandra Amoroso su Rtl 102.5 con ospiti Laura Pausini e Veronica Peparini. Continua l’appuntamento mensile di Alessandra Amoroso su Rtl 102.5 con Tutto accade su Rtl 102.5, un viaggio che porterà l’artista direttamente verso il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Ai microfoni della radio più seguita in Italia con Gigio D’Ambrosio e Matteo Maffucci Alessandra ha confessato che inizia a sentire la responsabilità di essere la seconda cantante donna italiana, dopo Laura Pausini, ad esibirsi a San Siro… “La sto vivendo molto bene, mi sto rendendo conto che all’inizio facevo un po’ la galletta, adesso ho un po’ di strizza. Per questo progetto ci sono a lavoro tante persone, la mia crew, gli addetti alle luci, alle scenografie, le grafiche. Sono tantissimi”.

E ci saranno anche i ballerini. Veronica Peparini, ospite della puntata, ha annunciato che le audizioni partiranno il 24 aprile…

Verrà tanta gente, è una cosa importante. Ci sarà un’audizione il 24 aprile a Roma al Planet Sport. Cerchiamo venticinque ballerini, una cosa importante e bella perché finalmente anche i ballerini saranno di nuovo su un palco.

Ci saranno anche settanta figuranti, saremo in tantissimi. Per una cosa così grande bisogna essere in tanti a supportare Alessandra. Per presentarsi bisogna iscriversi sul posto alle 9, presentarsi lì la mattina all’audizione, tutti tamponati. Ci sarà anche Alessandra alle 14. Anche per noi è importante riaprire alla danza questi grandi concerti, è bello che si dia la possibilità anche ai danzatori di lavorare. I requisiti sono tanti. Deve essere un ballerino professionista, che possa fare più cose.

Alessandra Amoroso e Laura Pausini

Tra gli ospiti di questo quarto appuntamento anche Laura Pausini di cui, qualche minuto prima, è andato in onda il videoclip dell’ultimo singolo, Scatola… “Stavo riguardando tutte le immagini. Mi fa sempre impressione vedere che tutte le mie cose sono davanti agli occhi di tutti perché il videoclip è girato nella mia stanza originale di quando ero piccola. Alcune persone mi chiedono come faccia una della mia età ad avere la camera di quando aveva sedici anni. Nel mio caso i miei genitori quando ho vinto Sanremo hanno deciso che quella casa diventasse la casa dei fan, per questo ha mantenuto tante stanze originali“.

Una cosa che ha in comune con Alessandra, come ha rivelato la cantante salentina…

“Anche io ho lasciato la mia camera intatta. Quando ci vado è come ritornare a tredici anni fa. Ricordare è bello. Apro i cassetti della scrivania e ho i miei diari di quando andavo alle scuole superiori. A me il fatto che la gente può andare a vivere un po’ il tuo passato piace tanto. Tra l’altro io sono venuta al cinema ed ho pianto a vedere ‘Piacere di conoscerti’, mi sono emozionata tanto“.

Alessandra Amoroso ha chiesto a Laura Pausini, la prima donna cantante ad esibirsi in quello stadio, cosa può aspettarsi e come può viversi San Siro.

Ho visto anche le altre telefonate che hai fatto con altri colleghi. Specialmente Tiziano Ferro ti ha detto una cosa che condivido tantissimo: non ci sono tanti consigli da darci, devi entrare con lo stesso spirito del giorno in cui sei salita su un palco anche piccolo. Non dobbiamo dirti cosa fare, lo sai già da sola.

La gente è innamorata di te perché sei così, non è perché San Siro è grande bisogna prepararsi in maniera diversa.

Magari ti verrà un po’ di tachicardia. Io avevo un po’ il fiatone prima di entrare, ho cercato di fare una respirazione che mi aiutasse ad avere un po’ di forza. Sarà una delle serate più importanti della tua vita, te la devi godere tutta. La realtà è che io e Alessandra abbiamo una cosa in comune: non studiamo molto il concerto a livello tecnico, questa cosa dobbiamo mantenerla. Negli anni ho capito che le volte in cui mi sono preparata non mi sono emozionata io, noi siamo uguali al nostro pubblico. Conosco tanti ragazzi del tuo fan club, ti seguo dall’inizio.

Ricordo di una nostra telefonata quando avevi appena vinto ‘Amici‘ e mi dicevi che stavi cercando nuove musiche: il modo in cui parli alle persone è il modo in cui canti a loro e a te stessa. Quando sarai lì ti renderai conto che finirà subito.

Qualche nuovo Spoiler sul concerto a San Siro

Il 13 luglio a San Siro, nel parterre, ci saranno le sedie…. “È una cosa che porto avanti dalle piazze. Loro si lamentano se sono in piedi, vogliono stare seduti perché ci siamo viziati a vicenda. Io ho cominciato a fare concerti con il parterre seduto“. Il concerto sarà con la capienza al 100%: “Il fatto di poter condividere con tutti a pieno quello che sarà quella serata mi fa volare di gioia.

“Quando andavo a vedere un concerto a me piaceva riprendere la gente. Io sono stata a San Siro a vedere dei concerti, l’immagine impressa nella mente è quella della gente che accompagna i momenti, che partecipa e condivide quello che sta sentendo. Si alza un’energia talmente forte da sentirla nel cuore“.

Parlando al telefono con i suoi fan, la Big Family, Alessandra li ha informati sul nodulo che le è stato trovato. “Sto lavorando con il logopedista, con una vocal coach, sto facendo tutto quello che devo fare”. Vi voglio dire che si sta riassorbendo e sono super felice di condividere questa cosa con voi“.

Uscirà qualche altro singolo prima di San Siro? “Visto che sto lavorando affinché queste due corde possano tornare belle e forti come una volta, il foniatra mi ha detto che posso ritornare a canticchiare”. Sto ascoltando un po’ di brani, vediamo. Non voglio esagerare perché mi sto concentrando per dare il 100% a luglio“.

I fan hanno anche voluto sapere da Alessandra Amoroso quali brani la fanno emozionare di più… “Ce n’è più di una. ‘Immobile‘ è stata proprio la canzone nostra, ‘Ti aspetto‘ mi da una carica pazzesca. C’è anche ‘Amore Puro‘, ‘Difendimi per sempre‘, non ne ho una e basta”.