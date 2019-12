Alessandra Amoroso Immobile 10 + 1. Arriva in radio il nuovo singolo.

Il 2019 di Alessandra Amoroso è stato decisamente positivo. Dopo la pubblicazione dell’album 10 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), ha partecipato come super ospite al Festival di Sanremo, poi ha intrapreso un tour di 32 date che l’ha portata in tutte e 20 le regioni italiane e, infine, è stata protagonista dell’estate musicale con il singolo Mambo Salentino insieme ai Boomdabash. Sono numerose le sorprese che la vedranno protagonista durante l’ultima parte dell’anno.

Il 20 dicembre uscirà in radio e su tutte le piattaforme streaming il singolo Immobile 10 +1. Si tratta di una nuova versione del singolo che la fece conoscere in occasione della sua partecipazione ad Amici e alla vittoria che le aprì le porte del mondo della musica.

“Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti sì ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi.”

ALESSANDRA AMOROSO IMMOBILE 10 + 1

Immobile 10 + 1 sarà disponibile il 20 dicembre e anticiperà l’album digitale 10 Io Noi, 20 brani live, uno per ogni regione d’Italia, secondo il concept di 10 Tour. L’uscita prevista è per la Vigilia di Natale.

Lunedì 23 dicembre, invece, Alessandra Amoroso sarà Direttore per un giorno di Italia 1 e sarà protagonista della programmazione della rete per tutta la giornata.

“Sandrina” presenterà con la sua innata ironia tutti i principali appuntamenti e programmi della rete.

Alle ore 18.25 l’artista salentina regalerà a Italia 1 e a tutti i fan il videoclip di Immobile 10+1 in anteprima assoluta. Il video, diretto da Attilio Cusani, racconta con immagini intense ed evocative la condivisione dell’artista con il suo pubblico. Per Immobile, brano originariamente uscito nel 2008, non era mai stato mai realizzato un videoclip.

In prima serata andrà in onda lo speciale prodotto da Friends&Partners e Sandrina&Family 10 Anni Di Alessandra Amoroso – 10, Io, Noi, il concerto del Forum di Assago arricchito da contenuti inediti in cui l’artista racconta aneddoti e sensazioni di questi dieci anni di carriera.

Un bel commiato per un anno sfavillante e per ribadire l’ottimo rapporto con la sua Family.

Foto dai Social di Alessandra Amoroso