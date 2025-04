Identità, disagio e coraggio: AlePerSempre debutta con Tetrapak (VIDEO)

AlePerSempre debutta sulla scena musicale con Tetrapak, un brano che è molto più di un primo singolo: è una vera e propria dichiarazione di libertà personale.

Il cantautore milanese racconta con parole affilate e immagini forti il desiderio di uscire dal contenitore dell’omologazione, di rompere schemi, abitudini e aspettative per affermare la propria identità. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip ufficiale che potete vedere a seguire.

AlePerSempre, la libertà dentro Tetrapak

Tetrapak è un pezzo indie pop dal suono avvolgente ma dal contenuto tagliente. Il titolo fa riferimento a quel contenitore della vita quotidiana dentro cui tutti, prima o poi, rischiamo di restare intrappolati. AlePerSempre canta il disagio, il senso di costrizione sotto “un cielo senza stelle”, ma anche il coraggio di dire “oggi no” al conformismo. È il racconto di un risveglio interiore, di chi decide di essere sé stesso senza più chiedere il permesso.

Nel videoclip ufficiale, l’attrice Adele Masciello interpreta una ragazza simbolo di una generazione che ha sofferto il peso delle aspettative altrui. Una figura in cui è facile immedesimarsi, mentre il suo percorso nel video diventa metafora di una liberazione interiore. La regia mira a trasformare la storia di una in quella di molti: l’urgenza di ritrovarsi e di non sentirsi più sbagliati per essere semplicemente sé stessi.

Scritto e composto interamente da AlePerSempre, Tetrapak mette insieme suono e parola con cura artigianale. Tra le influenze dell’artista spiccano tanto i grandi nomi del cantautorato italiano — da Battisti a Dalla, da Silvestri a Cremonini — quanto riferimenti internazionali che vanno dai Muse ad Amy Winehouse. Una scrittura personale che unisce indie, pop, funk e soul.

Chi è AlePerSempre?

Alessandro Brusati, in arte AlePerSempre, è un cantautore classe 1995 nato a Milano. Dopo aver militato nei Four Leaf Clover con cui pubblica l’album Angolo di felicità nel 2014, si prende una lunga pausa dalla musica, trascorrendo anche un periodo di vita in Giappone. Il ritorno avviene nel 2021 grazie all’incontro con il produttore Mattia Missaglia, che lo sprona a riprendere in mano la chitarra e a raccontarsi in prima persona.

Con Tetrapak si apre ufficialmente la strada solista di AlePerSempre, un progetto che unisce scrittura viscerale, gusto melodico e tanta voglia di essere liberi. Perché a volte, il modo migliore per uscire dal contenitore è gridare a voce piena: non ci sto.