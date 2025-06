AlePerSempre accende la sua estate con “È l’ora giusta” e un video ambientato in un club romano

AlePerSempre torna con È l’ora giusta, un singolo estivo che unisce energia, malinconia e desiderio. Su All Music Italia vi presentiamo oggi in anteprima il video clip del brano.

Dopo l’esordio con Tetrapak, il cantautore milanese è tornato con questo nuovo brano fuori dal 20 giugno 2025.

È l’ora giusta: AlePerSempre tra amori sfuggenti e sogni all’alba

Se il primo singolo era una dichiarazione di libertà, questo nuovo capitolo è un invito a lasciarsi andare. È l’ora giusta mescola sonorità pop, indie, funk e dance in un ritmo incalzante, perfetto per l’estate ma con una malinconia sottopelle che resta. La cassa dritta accompagna un testo sincero, viscerale, che parla di quei primi amori che non si dimenticano: istantanee di vita, attese infinite, attrazioni che sembrano durare un attimo ma ti restano addosso per sempre.

Il brano racconta di un incontro inaspettato, di quelli che accendono la notte ma svaniscono come i sogni all’alba. Con uno stile ormai riconoscibile, AlePerSempre conferma una scrittura diretta, emozionale, capace di toccare corde universali senza perdersi in artifici.

Videoclip in anteprima esclusiva su All Music Italia

Ad accompagnare il brano, un videoclip suggestivo diretto da Lorenzo Catapano per Fourchetta, che puoi vedere in anteprima esclusiva qui su All Music Italia.

Protagonisti del video sono i ballerini Francesca Minozzi e Davide Rosa, interpreti di un incontro travolgente in un club romano. Tra sguardi, gesti e passi di danza si sviluppa una chimica improvvisa, un amore che nasce sul momento mentre AlePerSempre canta dal vivo sul palco. Ma, come nei sogni, tutto svanisce: le luci si spengono e resta solo l’inserviente del locale, Samira Bara, che chiude la serata tra i resti di un attimo magico e fugace.

È l’ora giusta segna un’evoluzione artistica: un lato più leggero e luminoso rispetto a Tetrapak, ma senza perdere la componente emotiva che ha già conquistato i primi ascoltatori. Il brano si propone come colonna sonora ideale per chi cerca emozioni autentiche e notti da ricordare. L’invito dell’artista è semplice: lasciarsi travolgere dalla musica, e magari ritrovare sé stessi nel cuore dell’estate.