Aleandro Baldi svela in un’intervista: “O Baldi o Bocelli, perché due così insieme sono troppi”

Aleandro Baldi, noto a molti come vincitore del Festival di Sanremo, tra i giovani con Non amarmi insieme a Francesca Alotta, e nei Big nel 1994 con Passerà, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a Il Corriere di Firenze, in cui ha parlato delle zone d’ombra della sua carriera.

Per i lettori più giovani andiamo a riassumere un po’ la carriera di questo artista, cieco dalla nascita, che sembrava negli anni ’90 esser definitivamente lanciato nel panorama musicale italiano.

Polistrumentista e cantautore, Alessandro Baldi venne scoperto da Giancarlo Bigazzi. Partecipa a Sanremo la prima volta nel 1986 con La nave va classificandosi al secondo posto tra i giovani. Nel 1989 ci torna al Festival di Sanremo per presentare E sia così (terzo posto nella sezione emergenti.

Il successo arriva nel 1992 con Francesca Alotta. I due vincono il Festival di Sanremo nei giovani con Non amarmi. La canzone diventa una hit, anche internazionale, rimanendo in classifica per diversi mesi e occupando la prima posizione per dodici settimane. Otto anni dopo è stata poi tradotta in lingua spagnola e cantata dalla coppia Jennifer Lopez e Marc Anthony.

Nel 1994 Aleandro torna al Festival nella sezione Campioni e vince con il brano Passerà.

Negli anni seguenti pubblica un libro, torna a Sanremo con Marco Guerzoni, collaborazioni e Show televisivi ma, mano a mano, la sua carriera inizia a perdere colpi. L’ultimo disco risale al 2010, Italian love song con etichetta Drycastle records, un’album composto da nove cover di brani italiani.

Tra le ultime apparizioni, live a parte, quella di ospite fisso musicale di Domenica In nel 2014.

Riguardo ai suoi inizia il cantante ha rivelato:

“Non mi aspettavo un successo così grande, ma sul palco, sentendo il consenso del pubblico in sala, pensai: qui succede qualcosa di bello. L’emozione c’era, la paura no: stavo facendo la cosa che più mi piace, cantare” spiega. ‘Felicità e confusione insieme, ma per fortuna la mia famiglia mi ha insegnato a stare con i piedi per terra e le antenne alzate per riconoscere i falsi amici”.

Ma le dichiarazioni rilasciate da Baldi riguardano anche le difficoltà della sua carriera e un altro nome, Andrea Bocelli.

Clicca più in basso su continua per scoprirle.