Si avvicina il Festival di Sanremo e per Alberto Urso Il Sole ad Est rappresenta il titolo del brano che lo farò esordire sul palco dell’Ariston (Qui la nostra scheda di presentazione del tenore).

Manca ancora qualche giorno alla prima serata, ma c’è grande attesa per il giovane artista siciliano vincitore dell’ultima edizione di Amici. Fino a qualche giorno fa il brano Il Sole ad Est era considerato dai bookmakers come uno dei più accreditati alla vittoria finale, anche se ora le quotazioni, comunque non così indicative, si sono un po’ alzate. Un aspetto che potrebbe togliere un po’ di pressione ad Alberto.

Sui social di Urso è apparsa una fotografia di un piccolo Alberto in braccio alla nonna Rosetta. Questo il post:

“In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo.

Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri.

Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto.

Manca pochissimo e sarà anche vostra!”

ALBERTO URSO IL SOLE AD EST

Il 7 febbraio uscirà una nuova versione dell’album di Alberto Urso Il Sole ad Est. 13 tracce in cui troveranno spazio il singolo sanremese, ma anche 4 altri nuovi brani. Invincibile scritto da Federica Abbate e Cheope, Unbelievable scritto da Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi e Franco De Maria, Oltremare scritto da Giordana Angi, feat. Giordana Angi e il celeberrimo brano di Elton John Your Song, proposto in una personale versione.

Ecco la tracklist:

1 – Il Sole ad Est

2 – Invincibile

3 – E Poi Ti Penti

4 – L’oro del mondo

5 – Da qui all’eternità

6 – Non sono più lo stesso

7 – Resta per sempre

8 – Solo con te

9 – Il mondo tranne me

10 – Se fossi Aria

11 – Unbelievable – Indispensabile english version

12 – Oltremare feat. Giordana Angi

13 – Your Song

ALBERTO URSO IL SOLE AD EST LIVE

Dopo il Festival di Sanremo Alberto Urso si concentrerà per prepararsi al meglio per 3 appuntamenti live imperdibili, nei quali sarà accompagnato da una grande orchestra.

12 maggio – Teatro degli Arcimboldi di Milano,

18 maggio – Auditorium Parco della Musica a Roma

24 luglio – Teatro Antico a Taormina

Foto di Fabrizio Cestari per Rockett Studio