Alberto Urso Il Sole a Est è il titolo del nuovo album del vincitore nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. A svelarlo è l’artista stesso in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano in cui parla del presente ma anche del futuro.

Alberto è reduce da due ottimi live, quello del 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma davanti a 2.000 persone, e quello al Teatro Arcimboldi di Milano (sold out) di ieri sera.

Nel frattempo l’artista è impegnato insieme all’amica Giordana Angi nel ruolo di Tutor nella prima edizione di Amici Celebrities attualmente in onda su Canale 5.

ALBERTO URSO IL SOLE A EST SOGNANDO SANREMO

Discograficamente parlando per Alberto molte novità sono in arrivo… dopo aver conquistato il disco d’oro con il suo primo album, Solo, uscito per Polydor (Universal Music Italia) poco prima della finale di Amici, l’artista ha lanciato il nuovo singolo, E poi ti penti, scritto da Kekko Silvestre dei Modà.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album prevista per l’8 novembre, un disco che si intitolerà Il sole a Est e che vedrà nomi importanti tra gli autori, tra questi Ermal Meta.

Avere un brano dell’autore di Vietato morire, ma anche di tanti successi per altri artisti, per Alberto Urso è un sogno che si avvera avendo lui stesso espresso questo desiderio durante la partecipazione ad Amici.

Nel disco ci sarà sicuramente anche l’amica Giordana Angi che per Alberto già scrisse il brano Accanto a te. Tra l’altro Urso ha duettato anche in una delle canzoni del nuovo disco della cantautrice, Voglio essere tua, in uscita l’11 ottobre.

Sempre nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Alberto Urso non ha nascosto il suo desiderio di provare ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo, magari proprio in duetto con l’amica Giordana.

Foto di copertina dalle pagine social dell’artista