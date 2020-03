Albert: a due anni di distanza da “Orme”, fuori il nuovo album “Casamia”

Dopo il singolo Svista, è uscito ora l’album Casamia, il nuovo progetto discografico di Albert, sospeso tra rap e cantautorato e che arriva a due anni di distanza da Orme, disco uscito nel 2018 per Warner (Qui la nostra videointervista).

Casamia è un progetto musicalmente eterogeneo, molto ambizioso e costruito nell’arco di un intero anno. E’ frutto di molte idee nate dall’obiettivo di catturare l’attenzione dell’ascoltatore.

Una raccolta di emozioni e di momenti specifici della vita personale e artistica del cantautore.

L’album è stato costruito come se fosse un condominio. Dodici canzoni che rappresentano dodici piani che raccontano differenti stati d’animo.

Come all’interno di un condominio, in Casamia convivono persone e famiglie con vite completamente diverse tra loro e storie originali, così all’interno di un disco possono convivere canzoni diverse, scritte in periodi differenti, alcune più vecchie e altre più recenti, in una continua metamorfosi di suoni e produzioni.

Tutti sono accomunati dal fatto di esistere sotto lo stesso tetto, o disco.

ALBERT

Albert è lo pseudonimo di Leonardo Benedettini, nato il 21 Novembre 1997 a Bruxelles, in Belgio.

Il padre gli trasmette la passione per la musica e per i cantautori, in particolare per Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Crescendo scopre Fabri Fibra e il mondo del rap.

Dopo l’esordio con il progetto Alter Ego, nel 2018 è uscito Orme per Warner Music Italia, progetto seguito passo dopo passo dal programma tv di Real Time Da Qui a un anno presentato da Serena Rossi.

E’ arrivato ora il progetto indipendente Casamia.