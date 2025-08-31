Albe.x ne “Il sole” canta la nostalgia di chi è lontano da casa

Il sole è il titolo del nuovo singolo di Albe.x, disponibile negli store digitali dal 29 agosto 2025. Con un testo diretto e sincero, l’artista classe 2002 invita a non dimenticare le proprie origini e canta l’amore per la sua città: Palermo.

Il sole (Molto Forte / ADA Music Italy) parla di legami personali, di assenza e di nostalgia. In questo suo nuovo brano, Albe.x racconta la storia di una ragazza che a vent’anni ha trovato il coraggio di lasciare la sua città. Da Palermo si è trasferita a Milano, per cercare una nuova vita. Questa scelta coraggiosa, che molti giovani sono costretti a fare, porta con sé entusiasmo e speranza, ma anche un senso di vuoto e nostalgia.

Nel presentare Il sole, Albe.x sottolinea questo aspetto. “Ho voluto raccontare questa sensazione che tanti ragazzi provano quando lasciano la propria città: quella nostalgia che ti prende allo stomaco, che ti ricorda da dove vieni e che niente può davvero sostituire“. L’invito dell’artista è a non dimenticare ciò che ci appartiene; e a riconoscere che l’amore e i legami resistono al tempo e alla distanza: anche da lontano, il calore delle origini e delle persone che amiamo, può continuare ad accompagnarci.

Il sole è scritta da Alberto Villari. La produzione è di Domenico Lamanna (skylide) e Cristian Lamberti (KR1).

Albe.x canta della sua generazione

Attraverso i suoi brani, Albe.x racconta la bellezza e le difficoltà di una generazione che non smette di sognare. La musica è il suo modo più autentico di esprimersi. Dopo un primo percorso legato a sonorità pop rock e pop punk, nel 2024 ha pubblicato l’EP Sottosopra. La sua scrittura e il suo stile hanno poi avuto una trasformazione profonda. Il sound è diventato più diretto, urbano e contaminato.

Nel 2025, Albe.x ha rilasciato il singolo Compà che segna un nuovo corso artistico: testi crudi, sinceri, che raccontano senza giri di parole le contraddizioni di crescere a Palermo, tra amore per la propria città e il bisogno di guardare oltre i suoi confini. Questo cambiamento caratterizza i nuovi brani dell’artista, già condivisi in anteprima attraverso reel su Instagram.