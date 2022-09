A distanza di 19 anni dall’ultimo disco di inedito torna Alan Sorrenti con “Oltre la zona sicura”

Alan Sorrenti è pronto a lanciare il suo nuovo disco, il primo ad uscire dopo ben 19 anni di assenza. L’ultimo disco di inediti dell’artista è stato infatti Sott’acqua del 2003.

In realtà Sorrenti non si è mai fermato e in questi anni ha anche condotto una lunga ricerca su se stesso, intenzionale ed impegnata, che lo ha portato a scrivere nuovi brani che raccontano proprio l’esigenza di superare un limite, personale o collettivo, in un mondo che diventa ogni giorno più complesso.

I brani di questo nuovo disco, Oltre la zona sicura, fuori dal 14 ottobre per Ala Bianca, sono passati dalle mani di diversi musicisti e produttori prima di individuare il collaboratore perfetto. Alla produzione infatti troviamo Stefano Ceri, già al lavoro con Mahmood, Coez, Frah Quintale e diversi altri.

Il produttore veste gli inediti di Alan Sorrenti con freschezza ed attualità, pur senza allontanarsi dall’identità che ha contraddistinto Alan Sorrenti con grandi hit negli anni 70 e 80. E Ceri, particolarmente ispirato, riesce a donare all’artista una terza fase del suo percorso artistico dopo quella ‘progressiv’ di Aria e la fase legata a Figli delle stelle.

Tutti i testi dei brani sono stati scritti da Alan Sorrenti che ha firmato le musiche con Stefano Ceri. Solo il brano Inversione di tendenza è stato scritto con Alex Bagnoli.

La copertina del disco è realizzata da Marcello Mosca, già illustratore del videoclip Giovani per sempre. Quest’ultimo brano, insieme ad Oggi, è stato presentato in anteprima dal cantautore al Mi Ami festival dove Alan Sorrenti si è esibito con una super band formata da 8 strumentisti.

Ecco come racconta il cantautore questo disco…

“Oltre la zona sicura è dedicato a tutti quelli che vivono per evolversi , a tutti coloro per i quali la via verso casa non è la via del ritorno. Se sei un viaggiatore e non un turista capisci cosa voglio dire. Il viaggiatore va ma non sa se ritorna.

Il mio album non è una raccolta di brani, ogni traccia è un’emozione, una visione, il taglio di un abito, che tu indossi a seconda che ti stia imbarcando per una traversata transoceanica, o sorseggiando un drink mentre ammiri il tramonto, o in cerca della libertà in Costa Rica, o della luce magica a Piazza Farnese , e subito dopo ti trovi ad un raduno nella Foresta Nera ad ascoltare Greta ed il riscaldamento globale, oppure per l’ennesima volta, stai a lottare con le onde invece di farti cullare da esse, oppure infine – sì ammettiamolo – sei anche sul punto di tornare indietro, ma non si può, perché hai varcato il confine, perché sei oltre la zona sicura.”